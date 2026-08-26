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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Eclipse

Llegó la hora de un nuevo eclipse: horarios y recomendaciones para ver en Colombia y Venezuela el fenómeno este jueves

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Observación astronómica - Foto EFE
Observación astronómica - Foto EFE
Será uno de los eventos celestes más destacados de agosto, brindando una excelente oportunidad para la observación astronómica.

Un espectacular eclipse de Luna adornará los cielos de todo el continente americano durante la noche del 27 al 28 de agosto de 2026, cuando la Luna atraviese la sombra de la Tierra en uno de los fenómenos astronómicos más destacados del año.

En esta oportunidad, millones de aficionados a la astronomía en regiones como el centro y este de Estados Unidos, México, América Central, Colombia y Venezuela, entre otros, podrán ver el fenómeno en su máxima intensidad.

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Según información de la NASA, el eclipse comenzará su fase parcial sobre las 9:33 de la noche hora de Colombia (10:33 p.m. en Venezuela y la Costa Este de los Estados Unidos), cuando la sombra más intensa de la Tierra comience a "morder" poco a poco la superficie lunar.

De esta manera, la umbra seguirá avanzando hasta el momento mayor del eclipse, que iniciará sobre las 11:13 p.m. hora de Colombia (12:13 a.m. hora de Venezuela y la Costa Este de los Estados Unidos), cuando el 96,3% del disco lunar quedará dentro de la umbra terrestre, la parte central de la sombra donde el Sol está completamente bloqueado por la Tierra.

Como en esta ocasión el porcentaje de cobertura del satélite natural será de un gran porcentaje de su superficie, la Luna tomará un color rojizo durante el fenómeno.

Después de este momento, iniciará nuevamente una fase parcial del eclipse, que se extenderá hasta las 12:51 de la madrugada en Colombia (1:51 a.m. en Venezuela y la Costa Este de los Estados Unidos), terminando en un eclipse penumbral que genera un oscurecimiento sutil del satélite natural.

Este eclipse pertenece al Saros 138, una serie en la que los eclipses están separados por 18 años, 11 días y 8 horas. El eclipse anterior de esta serie ocurrió el 16 de agosto de 2008, y el próximo tendrá lugar el 7 de septiembre de 2044.

Para disfrutar del fenómeno, se recomienda buscar ubicaciones alejadas de la contaminación lumínica urbana. Este tipo de eventos astronómicos no requiere ningún tipo de protección ocular especial, a diferencia de los eclipses solares, por lo que pueden observarse directamente o con la ayuda de binoculares o telescopios para apreciar mejor los detalles.

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Según el país donde se esté ubicado, el eclipse será visible con ligeras variaciones en los horarios dependiendo de las zonas horarias específicas. La amplitud de visibilidad abarca prácticamente todo el continente americano, exceptuando Alaska y el noroeste de Canadá.

Los eclipses lunares ocurren cuando la configuración orbital permite que la Tierra proyecte su sombra sobre la Luna durante la fase de Luna llena. Aunque son fenómenos relativamente frecuentes, cada uno ofrece una oportunidad única para la observación astronómica y el estudio científico de nuestro satélite natural.

Para los aficionados a la astronomía en países como Colombia y Venezuela, este será uno de los eventos celestes más destacados de agosto, brindando una excelente oportunidad para la observación nocturna y la fotografía astronómica.

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