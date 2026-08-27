EEUU estaría buscando su participación en reservas petroleras de Venezuela: expertos analizan

Según información publicada por el portal Axios, el gobierno del presidente Donald Trump estaría negociando con el gobierno interino de Delcy Rodríguez un acuerdo sin precedentes que permitiría a Estados Unidos adquirir participación en recursos petroleros venezolanos. De acuerdo con esta publicación, la negociación incluiría más de una docena de yacimientos petroleros productivos, cerca de 90 mil millones de barriles de reservas probadas, los cuales actualmente se encuentran controlados por antiguos integrantes del régimen venezolano, algunos señalados judicialmente, y por intereses vinculados a China.