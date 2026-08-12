NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
Eclipse de Sol

Eclipse total de Sol 12 de agosto: estuvimos en España cuando el día se volvió noche y así se vivió este impactante fenómeno natural

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
En España, uno de los lugares privilegiados para ver el fenómeno, no se vivía un evento natural de esta magnitud desde hace 114 años.

Un eclipse total de Sol sorprendió este miércoles 12 de agosto a millones de personas en varios países del hemisferio norte, entre ellos España, donde no se vivía un fenómeno de esta magnitud desde hace 114 años.

El fenómeno bloqueó completamente el Sol en la estrecha franja de totalidad, aunque también fue visible como eclipse parcial en diversas regiones del norte del planeta, incluyendo partes del norte de Estados Unidos, la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.

o

Para los observadores situados en la trayectoria de la totalidad, el momento en que la Luna cubrió completamente el Sol duró menos de dos minutos. Solo en Groenlandia, Rusia y un sector del Atlántico Norte, se experimentó una totalidad ligeramente superior, que no excedió los dos minutos y medio.

En España, ciudades como León, Valencia y Zaragoza fueron la privilegiadas para observar el eclipse total. En León, la totalidad comenzó a las 8:28 p.m. y finalizó a las 8:30 p.m.

NTN24 estuvo presente en la ciudad de Madrid, donde el fenómeno alcanzó una intensidad del 99%, suficiente para ofrecer una oscuridad casi completa, como si fuera de noche, en medio de la euforia de miles de personas que se congregaron para apreciar este inusual evento.

Los expertos enfatizaron en las medidas de seguridad necesarias para observar el eclipse. "Solo durante esos breves momentos de totalidad, cuando la Luna bloquea completamente la superficie brillante del Sol, los espectadores pueden mirar directamente al eclipse sin protección para los ojos", advirtió la NASA en un comunicado oficial.

Para las fases parciales de este tipo de eclipses, antes y después de la totalidad, es obligatorio usar protección ocular especial: anteojos para la observación de eclipses, visores solares de mano u otros filtros solares seguros que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2.

o

En Estados Unidos, el eclipse parcial fue visible en ciudades como Anchorage (28% de cobertura solar), Bangor (24%), Boston (16%) y Nueva York (9%). En Europa, Barcelona también experimentó una cobertura del 99%, mientras que Berlín vio el 85% del Sol bloqueado.

Este eclipse también fue especial para Europa continental y África occidental, pues el Sol se ocultó mientras todavía estaba parcialmente eclipsado, brindando la oportunidad única de presenciar un eclipse durante el atardecer.

Temas relacionados:

Eclipse de Sol

Planeta Tierra

Luna

Sol

Astronomía

Sistema Solar

Planetas

Espacio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

La trágica historia de las trillizas en Cali: sus padres y dos de ellas murieron tras el terremoto

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
"Silencio por favor", el pedido de los rescatistas en Cali en medio de los trabajos de rescate - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"SILENCIO, POR FAVOR": así es como hay que moverse en las zonas de rescate del terremoto en Colombia

Foto: Guantes eléctricos ICE
ICE

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Familia separada por el ICE - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Familia venezolana vive una pesadilla tras ser separada por ICE pese a tener protección legal en Estados Unidos

Diálogos en Venezuela - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"Me parece acertado": abogado Zair Mundaray sobre anuncio del primer ciclo de diálogo en Venezuela

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Eclipse de Sol - Foto EFE
Eclipse de Sol

EN VIVO: vea aquí el eclipse total de Sol que recorre el planeta este miércoles 12 de agosto y los horarios para ver la "totalidad" si está en Colombia y Venezuela

Eclipse - Foto de referencia: Pexels
Nasa

La NASA usará un avión para estudiar el eclipse del 12 de agosto: la altura a la que volará para ver lo no observable desde tierra

Estudiantes en un aula- Foto: EFE
Educación

El avance de la inteligencia artificial redefinirá la educación: el foco migrará hacia las destrezas humanas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cuestionado mensaje de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, tras terremoto en Colombia - Fotos: EFE
Mensaje

"Se mueven bajo el mundo de la apariencia": eurodiputado sobre apoyo del régimen venezolano a Colombia

Afición Mundial 2026 - foto: EFE
Final del Mundial

Campeón del Mundo pide ayuda luego de que Estados Unidos le negará la entrada para presenciar la final entre España y Argentina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Donald Trump

La imagen en la que Trump insiste en presentar a Venezuela como el Estado 51 ¿Cuál es la estrategia?

Policía en La Habana, Cuba. (EFE)
Cuba

EE. UU. advierte al régimen cubano por la detención de dos periodistas: habla esposa de uno de ellos

Devastador terremoto en Colombia - EFE
Terremoto en Colombia

Polémica por carta del director de la UNGRD de Petro en la que no considera necesaria la ayuda de rescatistas internacionales en Colombia

Ceuta, España (EFE)
España

Más de 48.000 migrantes ya regresaron a Marruecos desde enclave español de Ceuta, según el gobierno

Eclipse de Sol - Foto EFE
Eclipse de Sol

EN VIVO: vea aquí el eclipse total de Sol que recorre el planeta este miércoles 12 de agosto y los horarios para ver la "totalidad" si está en Colombia y Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023