Eclipse total de Sol 12 de agosto: estuvimos en España cuando el día se volvió noche y así se vivió este impactante fenómeno natural

Un eclipse total de Sol sorprendió este miércoles 12 de agosto a millones de personas en varios países del hemisferio norte, entre ellos España, donde no se vivía un fenómeno de esta magnitud desde hace 114 años.

El fenómeno bloqueó completamente el Sol en la estrecha franja de totalidad, aunque también fue visible como eclipse parcial en diversas regiones del norte del planeta, incluyendo partes del norte de Estados Unidos, la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.

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Para los observadores situados en la trayectoria de la totalidad, el momento en que la Luna cubrió completamente el Sol duró menos de dos minutos. Solo en Groenlandia, Rusia y un sector del Atlántico Norte, se experimentó una totalidad ligeramente superior, que no excedió los dos minutos y medio.

En España, ciudades como León, Valencia y Zaragoza fueron la privilegiadas para observar el eclipse total. En León, la totalidad comenzó a las 8:28 p.m. y finalizó a las 8:30 p.m.

NTN24 estuvo presente en la ciudad de Madrid, donde el fenómeno alcanzó una intensidad del 99%, suficiente para ofrecer una oscuridad casi completa, como si fuera de noche, en medio de la euforia de miles de personas que se congregaron para apreciar este inusual evento.

Los expertos enfatizaron en las medidas de seguridad necesarias para observar el eclipse. "Solo durante esos breves momentos de totalidad, cuando la Luna bloquea completamente la superficie brillante del Sol, los espectadores pueden mirar directamente al eclipse sin protección para los ojos", advirtió la NASA en un comunicado oficial.

Para las fases parciales de este tipo de eclipses, antes y después de la totalidad, es obligatorio usar protección ocular especial: anteojos para la observación de eclipses, visores solares de mano u otros filtros solares seguros que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2.

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En Estados Unidos, el eclipse parcial fue visible en ciudades como Anchorage (28% de cobertura solar), Bangor (24%), Boston (16%) y Nueva York (9%). En Europa, Barcelona también experimentó una cobertura del 99%, mientras que Berlín vio el 85% del Sol bloqueado.

Este eclipse también fue especial para Europa continental y África occidental, pues el Sol se ocultó mientras todavía estaba parcialmente eclipsado, brindando la oportunidad única de presenciar un eclipse durante el atardecer.