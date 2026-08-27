“Están cambiando las cosas en Colombia”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre el gobierno de De la Espriella

Duro golpe de la fuerza pública de Colombia a las estructuras de alias Calarcá, máximo cabecilla de una facción de las disidencias FARC, su mano derecha fue abatido junto a otros siete guerrilleros y en este mismo sentido, cinco criminales serán extraditados a estados unidos, por delitos relacionados con tráfico de drogas, entre otros.

Francisco Barbosa, exfiscal general de Colombia entre 2020 y 2024, actualmente es docente de la Florida International University, se conectó con el programa La Tarde de NTN24 para hablar de estos últimos acontecimientos en temas de seguridad y lucha contra el crimen y dijo: “Están cambiando las cosas en Colombia”.

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“Creo que hay un nuevo cambio de doctrina, pasamos del modelo de la paz total de Gustavo Petro, que era básicamente permitir el sometimiento del estado ante los criminales, a una doctrina donde se abandona la negociación, se recupera la ofensiva militar y los bombardeos, se extradita rápidamente a los narcotraficantes, se rompe el gobierno criminal desde las cárceles y se coordina el ataque a los grupos criminales, lo que hace que Colombia recupere paulatinamente el estado de derecho”, aseguró.

“Lo que estamos viendo es una nueva cúpula militar que tiene retos como la recuperación del territorio frente al ELN, el Clan del Golfo y demás, también la recuperación de la inteligencia que es justamente lo que se ha venido dando con las operaciones más recientes, entonces veo que el estado colombiano ha recuperado la iniciativa operacional cambiando las cosas como se venían haciendo en el gobierno Petro”, prosiguió Barbosa.

Sobre el tema económico de Colombia, el exfiscal dijo: “El gobierno Petro le entrega el país a De la Espriella con un déficit de 7,5 en el PIB más la cantidad de deudas que dejó, lo que hace muy complejo el tema operacional porque no hay recursos, entonces se debe priorizar los gastos”.

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“El reto para el gobierno de De La Espriella va a ser reconstruir el país”, indicó.

Por último, habló de la oposición y gabinete que armó el excandidato Iván Cepeda: “En Colombia existe el derecho a la oposición y por eso el señor Cepeda llama la atención del público diciendo que tiene un gabinete que coincide con que son los ministros de Gustavo Petro, por lo que creo que Petro fue el candidato a la sombra y Cepeda solo dio su nombre por temas constitucionales que no le permitieron a Petro postularse”.