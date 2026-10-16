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Viernes, 16 de octubre de 2026
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Tesla
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¿El auto volador es una realidad? Así es el Tesla Roadster que despierta gran expectativa mundial

octubre 16, 2026
Por: Miguel Pedreros
La demostración tuvo lugar durante un evento de SpaceX en Texas, Estados Unidos.

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