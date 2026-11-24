La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) continúa trabajando en el desarrollo de una base en la Luna.

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Según la agencia espacial de los Estados Unidos, esta servirá como espacio de alojamiento y trabajo para los astronautas que participen en futuras misiones.

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"Un hogar lejos de casa. Estamos construyendo una base lunar, donde los astronautas vivirán, trabajarán y explorarán la superficie de la Luna", explicó la NASA vía X (Twitter).

¿Dónde se construirá la Base Lunar?

La instalación estará ubicada en la región del polo sur de la Luna, un área seleccionada por sus particulares condiciones de iluminación y sus posibilidades para la investigación científica.

¿Cuándo comenzará la construcción de la Base Lunar?

El desarrollo de la Base Lunar contempla tres etapas, cada una de las cuales permitirá aprovechar los conocimientos y resultados obtenidos durante la fase anterior.

¿Cuáles serán los componentes de la Base Lunar?

Los vehículos robóticos y los transportes lunares tripulados tendrán un papel importante en el desarrollo de las instalaciones. Estos equipos servirán para probar tecnologías, trasladar astronautas, elaborar mapas del terreno y recopilar información científica.

¿Cómo ayudará la Base Lunar a futuras misiones?

El proyecto representa un paso importante para aprender a vivir y trabajar en otros mundos. Las experiencias obtenidas en la Luna permitirán desarrollar y probar nuevas técnicas de aterrizaje, métodos de construcción y tecnologías de exploración.

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El proyecto busca establecer una infraestructura desde la cual los tripulantes puedan vivir, desarrollar actividades científicas y explorar la superficie lunar.

La iniciativa forma parte de los planes de la agencia espacial para ampliar la presencia humana fuera de la Tierra.