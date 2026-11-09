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Lunes, 09 de noviembre de 2026
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Nasa

La NASA descubre qué estaría provocando las misteriosas explosiones de una estrella gigante en el espacio

noviembre 9, 2026
Por: David Lozano
NASA descubre qué estaría provocando las misteriosas explosiones de una estrella gigante - NASA
NASA descubre qué estaría provocando las misteriosas explosiones de una estrella gigante - NASA
La investigación apunta a que una estrella de neutrones o un agujero negro de masa estelar estaría orbitando junto a ella y atrayendo parte del material que expulsa.

Un equipo de astrónomos logró identificar qué estaría detrás de los repetidos estallidos de luz de una estrella gigante e inestable, un fenómeno que durante años desconcertó a la comunidad científica. El hallazgo fue posible gracias a las observaciones del Observatorio de rayos X Chandra de la NASA, que permitieron detectar la presencia de un objeto compacto que hasta ahora permanecía oculto.

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La estrella, identificada como AT 2016blu, se encuentra en la galaxia espiral NGC 4559, a unos 30 millones de años luz de la Tierra. Según los investigadores, tiene una masa de al menos 33 veces la del Sol y presenta aumentos extraordinarios de brillo que se repiten aproximadamente cada 113 días.

La investigación apunta a que una estrella de neutrones o un agujero negro de masa estelar estaría orbitando junto a ella y atrayendo parte del material que expulsa. Cuando ambos objetos se aproximan durante su recorrido orbital, el material es capturado por su acompañante y alcanza temperaturas extremadamente elevadas, lo que produce una intensa emisión de rayos X.

Uno de los aspectos más llamativos es que los estallidos de AT 2016blu pueden parecerse a las explosiones de una supernova. Sin embargo, la estrella sobrevive a estos episodios, por lo que los astrónomos la clasifican como una falsa supernova o impostora de supernova. Entre 2012 y 2026 se registraron al menos 27 aumentos de brillo, con una periodicidad cercana a los 113 días.

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Las observaciones de Chandra, realizadas en marzo de 2026, fueron determinantes: durante ese episodio, la estrella presentó una emisión de rayos X al menos 100 veces más intensa que la registrada en las observaciones de 2001 y 2002, anteriores al comienzo de los estallidos detectados.

El descubrimiento representa un avance para comprender el comportamiento de las estrellas masivas que experimentan cambios extremos de luminosidad antes de llegar al final de su vida. También podría aportar nuevas pistas sobre las fuentes ultraluminosas de rayos X, objetos astronómicos poco comunes cuya naturaleza todavía es investigada por los científicos.

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