Elon Musk afirma que detrás de la caída mundial de X, antes Twitter, hay un ataque en el que se utilizaron "muchos recursos"

El magnate y propietario de la red social X (antes conocida como Twitter), Elon Musk, se pronunció este lunes 10 de marzo luego de que su plataforma se cayera de forma masiva en varios lugares del mundo.

Musk afirmó que detrás de la caída de la red social hubo un ataque en el que estuvieron envueltos una gran cantidad de recursos.

“Nos atacan todos los días, pero en este caso se utilizaron muchos recursos. Se trata de un grupo grande y coordinado o de un país”, mencionó Musk en un mensaje publicado en la plataforma en momentos en que algunos usuarios han podido volver a usarla.

La red social ha sufrido una caída a escala internacional este lunes. De acuerdo con medios españoles como La Vanguardia y 20 Minutos, los problemas comenzaron a primera hora de este lunes 10 de marzo.

Desde entonces, los usuarios han experimentado problemas para acceder a la aplicación, bien sea por computadora o por telefonía móvil.

Asimismo, el portal Down for Everyone or Just Me también confirmó la caída e indicó que la mayoría de los usuarios no podían acceder a la aplicación.

En redes sociales como Telegram y Facebook, varios usuarios han reportado la caída de la plataforma de Musk. “Después de horas seguimos con la web de Twitter en España caída sin poder usarla”, escribió un internauta.

“Desde Colombia Bogotá con intermitencia para navegar a través de X (Twitter)”, reportó otro internauta.

Algunos usuarios, a lo largo de la jornada de este lunes, han registrado que poco a poco empieza a restablecerse el servicio.