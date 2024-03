Este es el mejor punto de la Tierra para observar el gran eclipse de Sol: horarios, características y recomendaciones

El próximo 8 de abril de 2024, México será uno de los países que podrá observar la totalidad del gran eclipse de Sol que recorrerá el continente americano.

Además de México, este fenómeno también será visible en Estados Unidos y Canadá. No obstante, las condiciones climáticas y la duración de la fase total hacen de México uno de los lugares más especiales para observarlo.

VEA TAMBIÉN Ciudades y horarios donde se podrá observar el eclipse total de Sol; así podrá verlo en Colombia y Venezuela o

Pero hay una región mexicana que ha llamado especialmente la atención de científicos y el público en general: Mazatlán, en el estado de Sinaloa, el primer punto continental que alcanzará el eclipse de Sol y foco de una serie de cualidades que hacen de este sitio el mejor para ver el evento.

Incluso, miembros de la NASA han reconocido que Mazatlán será el mejor lugar del mundo para poder observar este esperado fenómeno.

Según los cálculos astronómicos, el eclipse iniciará en el puerto de Mazatlán a las 9:51:23 a.m. hora local. La fase total comenzará a las 11:07:25 a.m. y concluirá a las 11:11:45 a.m., mientras que el eclipse en su totalidad finalizará a las 12:32:09 p.m.

En Mazatlán, el eclipse total durará 4 minutos con 20 segundos, convirtiéndose en la duración más larga en todo el continente. La duración total del eclipse, incluyendo las etapas parciales y totales, será de 2 horas y 41 minutos.

Para disfrutar del eclipse en su máxima expresión, es necesario ubicarse dentro de su trayectoria de totalidad. El sureste de Mazatlán es el mejor lugar para presenciar la totalidad, aunque la ciudad en sí también ofrece excelentes condiciones al estar cerca de la línea central del eclipse.

Lugares como Quintas del Mar y Playas del Sur disfrutarán de varios minutos de totalidad, siendo esta última la que tendrá la mayor duración, con 4 minutos y 18 segundos.

VEA TAMBIÉN La región que pide a sus residentes abastecerse de gasolina y suministros ante el eclipse total de Sol del 8 de abril o

Aquellos que deseen estar en la línea central del eclipse pueden tomar las carreteras 150 o 15, entre Villa Unión y Agua Caliente de Garate, y así obtener cerca de 8 segundos adicionales de totalidad en comparación con aquellos que se encuentren en la parte oriente de Mazatlán.

Incluso si se está en Dimas, todavía se estará dentro de la trayectoria y se podrá apreciar al menos dos minutos de totalidad, lo cual marca una gran diferencia a pesar de la corta distancia.

Mazatlán, conocida como la "Perla del Pacífico", es el escenario perfecto para presenciar este magnífico evento.

Además de ser testigo del eclipse, esta ciudad costera ofrece una amplia gama de actividades para los visitantes, desde recorridos históricos hasta la exploración de su exuberante naturaleza.

La seguridad es fundamental al observar un eclipse solar. Se recomienda tener gafas de eclipse certificadas para proteger los ojos durante el evento, así como llevar sillas plegables, protector solar, agua y ropa cómoda. Es importante también verificar las previsiones climáticas antes de dirigirse al lugar de observación.