Hombre asegura haber ganado la lotería gracias a un número que le entregó el ChatGPT en Tailandia

Atinar los números de la lotería es uno de los sueños de miles de personas que esperan convertirse en millonarios por cuenta de la suerte. No obstante, es al mismo tiempo una difícil tarea que depende del azar y de la predicción del futuro, por lo que solo unos pocos se convierten en afortunados.

Un hombre en Tailandia se convirtió en uno de esos pocos afortunados gracias a la Inteligencia Artificial.

Se trata de Patthawikorn Boonrin, quien dio a conocer su historia a través de los medios locales y la red social TikTok.

Boonrin le preguntó al ChatGPT cuáles números debía escoger para quedarse con el premio mayor, a lo cual respondió que los números 57, 27, 29 y 99.

No obstante, el hombre tailandés necesitaba de un solo número, por lo que procedió a replicarle al ChatGPT que necesitaba uno de ellos. No obstante, el programa de Inteligencia artificial fue claro en señalar que es cuestión de suerte y de predecir el futuro, una tarea que no puede ejecutar, según dice el medio tailandés ‘Cat Dumb.

Finalmente, el hombre se decidió por el número 99, que solo le dejó como ganancia 59 dólares.

A pesar de la poca cantidad de dinero que obtuvo, el hombre quedó satisfecho con el resultado del ChatGPT y se mostró confiado en seguir intentándolo.

La inteligencia artificial ha dado de qué hablar desde su lanzamiento meses atrás. Este chat ha alcanzado más de 100 millones de usuarios, una cifra récord para una herramienta tecnológica.

Incluso empresas como Google ya se han dado a la tarea de replicar el modelo de esta plataforma.

Sin embargo, los expertos están alertando de los potenciales peligros que podría generar esta herramienta como, por ejemplo, reemplazar a las personas en sus trabajos y la difusión de noticias falsas.

Por esa razón, Italia decidió bloquear el acceso de los usuarios a esta herramienta en su territorio.