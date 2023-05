Importante hallazgo de un grupo de astrónomos con ayuda del telescopio James Webb de la NASA en un exoplaneta

Con la ayuda del telescopio James Webb de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) un grupo de astrónomos hizo un importante descubrimiento en un exoplaneta rocoso ubicado a años luz de la Tierra.

Los expertos de la Agencia Espacial Europea (ESA) en conjunto con la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y las cuales operan a James Webb de la NASA, hicieron uso del espectógrafo de infrarrojo (NIRSpec) que se encuentra a bordo del telescopio para este increíble hallazgo.

Los científicos hallaron vapor de agua en un exoplaneta rocoso conocido como GJ 486b, el cual se encuentra ubicado a exactamente 26 años luz del planeta Tierra.

Esta investigación estaba encabezada por la astrónoma Sarah Moran de la Universidad de Arizona en Tucson y, de acuerdo por lo explicado por Moran. el exoplaneta GJ 486b arrojó indicios de “vapor de agua”.

El exoplaneta se encuentra cerca de una estrella y la temperatura de este astro es de aproximadamente 430 grados Celsius, por ende, los investigadores señalaron que GJ 486b contiene vapor de agua porque posee una atmósfera a pesar de que se encuentra muy cerca de su estrella y de su altísima temperatura.

De acuerdo con la NASA, anteriormente se ha podido observar exoplanetas gaseosos que contengan vapor de agua, pero hasta la fecha no se había podido detectar ninguna atmósfera alrededor de un exoplaneta rocoso.

El equipo de expertos advirtió que el vapor del agua que fue hallado por James Webb podría estar en realidad en la misma estrella de GJ 486b, específicamente en “manchas estelares frías, y no del planeta en absoluto”.

Sarah Moran comentó: “vemos una señal, y es casi seguro que se debe al agua. Pero aún no podemos decir si esa agua es parte de la atmósfera del planeta, lo que significa que el planeta tiene una atmósfera, o si solo estamos viendo una firma de agua proveniente de la estrella”.

VEA TAMBIÉN Esta empresa de tecnología se suma a la prohibición de inteligencia artificial o

Por su parte, Kevin Stevenson, investigador principal del programa, destacó que “el vapor de agua en la atmósfera de un planeta rocoso caliente representaría un gran avance para la ciencia de los exoplanetas. Pero debemos tener cuidado y asegurarnos de que la estrella no sea la culpable”.

Según los astrónomos, GJ 486b es solamente un 30% más grande que la Tierra y tres veces más masivo, lo que significaría que en ese mundo rocoso hay una gravedad mucho más fuerte que la del planeta azul.

Además, el explaneta gira alrededor de una estrella enana roja en poco menos de 1,5 días terrestres, además se espera que “esté bloqueado por mareas, con un lado de día permanente y un lado de noche permanente”.

“GJ 486 b transita su estrella, cruzando por delante de la estrella desde nuestro punto de vista. Si tiene una atmósfera, entonces, cuando transite, la luz de las estrellas se filtraría a través de esos gases, imprimiendo huellas dactilares en la luz que permiten a los astrónomos decodificar su composición a través de una técnica llamada espectroscopia de transmisión”, explicó la NASA.

De hecho, el vapor del agua en una superficie donde las temperaturas son muy bajas, por ejemplo, en nuestro Sol el vapor de agua a veces se da en las manchas solares debido a que son más frías en comparación con la superficie circundante de la estrella.

El coautor del estudio, Ryan MacDonald, expresó que no se observó evidencia de que el planeta cruzara ninguna mancha estelar durante los tránsitos, pero que “eso no significa que no haya manchas en otras partes de la estrella. Y ese es exactamente el escenario físico que imprimiría esta señal de agua en los datos y podría terminar pareciéndose a una atmósfera planetaria”.

Lo que esto significaría es que si hay vapor del agua sería una respuesta constante a los volcanes que expulsan vapor del interior del exoplaneta, en ese caso el agua se encontraría realmente en la atmósfera de GJ 486b.

“Las futuras observaciones de Webb pueden arrojar más luz sobre este sistema. Un próximo programa de Webb utilizará el instrumento de infrarrojo medio (MIRI) para observar el lado diurno del planeta”, acotó la NASA.