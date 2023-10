Transformación digital aporta en la conservación ambiental de las islas Galápagos

Autoridades ecuatorianas lideran este proyecto de transformación digital, para brindar a sus habitantes y turistas mejores oportunidades de tecnología e interconexión y un mejor ambiente, sin afectar la naturaleza de las islas, así lo afirmó Vianna Maino, ministra de MINITEL, en entrevista con el programa de NTN24, enfocado en el medio ambiente Click Verde. “Lo que buscamos con este proyecto de desarrollo sustentable es potenciar a este icono de la humanidad de una manera mucho más fuerte, y conservar su ecosistema de manera intacta, logrando un turismo más responsable y este desarrollo tecnológico nos permite aprovechar la naturaleza de mejor manera sin invadir y sin dañarla, nos permite hacer investigaciones científicas, de especies endémicas, temas climatológicos o fenómenos que se pueden dar en la parte turística y se logra hacer un recorrido inclusive de realidad virtual, entonces la tecnología es la mejor manera de aportar al ambiente sin invadirlo”

Este innovador proyecto de conservación ha mejorado las telecomunicaciones del lugar, por el fortalecimiento a la infraestructura, realizado por medio de conectividad satelital, para no afectar el ecosistema y también se ha aumentado a 2,5 gigabytes la velocidad del internet, garantizando a los ciudadanos diferentes servicios como el transporte, turismo, medio ambiente, agua, educación vivienda y energía, lo afirmo Maino en la entrevista“Hemos conectado Galápagos satelitalmente porque eso no invade el ambiente, no lo daña, no necesita estaciones a nivel infraestructural, a nivel terrestre, o torres de comunicación, estos satélites orbitan bajo y medio, eso quiere decir que la finalidad de la señal es alta”

La iniciativa ecuatoriana ha tenido apoyo del sector privado para lograr conectar a seis escuelas de las cuatro islas pobladas del archipiélago con antenas satelitales, beneficiando a 3.600 estudiantes y convertirse así en un gran ejemplo de cómo la transformación digital y la conservación se complementan.