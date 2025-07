Un enorme planeta "algodón de azúcar" es devorado por una estrella bestial y furiosa

Los científicos están rastreando un gran planeta gaseoso que experimenta un gran dilema al orbitar extremadamente cerca de una estrella joven, una situación nunca antes observada.

Este exoplaneta orbita su estrella tan cerca que parece provocar llamaradas desde la superficie estelar que alcanzan varios millones de kilómetros de distancia y que, con el tiempo, podrían despojar a este desafortunado mundo de gran parte de su atmósfera.

Según los investigadores, el fenómeno parece estar causado por la interacción del planeta con el campo magnético de la estrella. Y esta estrella es de las que se sabe que presentan llamaradas, especialmente cuando es joven.

"Una estrella joven de este tipo es una bestia furiosa, sobre todo si se observa tan cerca como este planeta", declaró Ekaterina Ilin, astrofísica del Instituto Neerlandés de Radioastronomía y autora principal del estudio publicado en la revista Nature.

La estrella, llamada HIP 67522, es ligeramente más masiva que el Sol y se encuentra a unos 407 años luz de la Tierra, en la constelación de Centauro. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año: 9,5 billones de kilómetros.

Esta estrella y planeta, así como un segundo planeta gaseoso más pequeño también detectado en este sistema planetario, son prácticamente recién nacidos. Mientras que el Sol y los planetas de nuestro sistema solar tienen aproximadamente 4.500 millones de años, esta estrella tiene unos 17 millones de años, y sus planetas son ligeramente más jóvenes.

El planeta, llamado HIP 67522 b, tiene un diámetro casi igual al de Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, pero con solo el 5% de su masa. Esto lo convierte en uno de los exoplanetas más hinchados conocidos, con una consistencia que recuerda al algodón de azúcar.

Orbita cinco veces más cerca de su estrella que Mercurio, el planeta más interno de nuestro sistema solar, orbita alrededor del Sol, y necesita solo siete días para completar una órbita.

Pero ¿cómo provoca HIP 67522 b enormes llamaradas en la estrella? A medida que orbita, aparentemente interactúa con el campo magnético de la estrella, ya sea a través de su propio campo magnético o quizás por la presencia de material conductor como el hierro en su composición.

"Desconocemos con certeza cuál es el mecanismo. Creemos que es plausible que el planeta se mueva dentro del campo magnético de la estrella y genere una onda que viaja a lo largo de las líneas de campo magnético hasta la estrella. Cuando la onda alcanza la corona estelar, desencadena erupciones en grandes bucles de campo magnético que almacenan energía, la cual es liberada por la onda", dijo Ilin.

"A medida que se desplaza por el campo magnético como un barco en un lago, crea ondas a su paso", añadió Ilin. "Las llamaradas que estas ondas desencadenan al chocar con la estrella son un fenómeno nuevo. Esto es importante porque nunca se había observado antes, especialmente con la intensidad detectada".

Los investigadores creen que se trata de un tipo específico de onda llamada onda de Alfvén, llamada así por el físico sueco del siglo XX y premio Nobel Hannes Alfvén, que se propaga debido a la interacción de los campos magnéticos.

Las llamaradas podrían calentar e inflar la atmósfera del planeta, que está dominada por hidrógeno y helio. El impacto de estas llamaradas podría expulsar elementos más ligeros de la atmósfera y reducir la masa del planeta durante cientos de millones de años.

"Para entonces, habrá perdido la mayoría, si no todos, los elementos ligeros, y se convertirá en lo que se denomina un subneptuno: un planeta gaseoso más pequeño que Neptuno", explicó Ilin, refiriéndose al planeta gaseoso más pequeño de nuestro sistema solar.

Los investigadores utilizaron observaciones de dos telescopios espaciales: el TESS de la NASA (Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito) y el CHEOPS de la Agencia Espacial Europea (Satélite de Caracterización de Exoplanetas).

La difícil situación de HIP 67522 b ilustra las múltiples circunstancias en las que existen los exoplanetas.

"Ciertamente, este planeta no es un joven protegido. Pero no me entristece. Disfruto de la diversidad en la naturaleza, y lo que este planeta eventualmente se convertirá, quizás un subneptuno rico en elementos pesados ​​que no se evaporaron, no es menos fascinante que lo que observamos hoy", agregó Ilin.