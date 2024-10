A horas del partido ante 'La Vinotinto' por Eliminatorias, Lionel Scaloni no se guardó nada sobre la sanción del 'Dibu' Martínez

Este martes 8 de octubre, el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló sobre la sanción de la FIFA contra el ‘Dibu’ Martínez y defendió al arquero campeón del mundo.

Mediante una rueda de prensa, previo al duelo por eliminatorias ante el combinado venezolano, el estratega fue enfático.

“Yo en mi caso no estoy de acuerdo en la sanción”, indicó ante los periodistas el entrenador de ‘La Albiceleste’.

“Emiliano se ha expresado muy bien y que espera no volver a repetirlo. Porque no, pasan cosas mucho peores y no se sancionan, no me parece, pero bueno, no soy yo el que sanciona”, agregó.

La Selección de Argentina se medirá a la Selección de Venezuela el próximo jueves en el Monumental de Maturín, en juego correspondiente a la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Sin embargo, la escuadra campeona del Mundial Qatar 2022, que se encuentra concentrada en Miami, no ha podido viajar a Maturín debido a la emergencia decretada ante la llegada del huracán Milton.

Sobre el asunto, Scaloni se mostró preocupado por las dificultades del viaje y aseguró que buscaron la posibilidad de viajar este martes a territorio venezolano, pero no fue posible.

Los dirigidos por Scaloni se concentraron en Miami y no en Buenos Aires, como suelen hacerlo, por un conflicto diplomático entre ambos países que incide en el tráfico aéreo.