A pesar de su discreto papel en la Eurocopa 2024, Cristiano Ronaldo es convocado con Portugal para la Nations League

Cristiano Ronaldo jugará con la selección de Portugal los próximos dos partidos de septiembre de la Nations League frente a Croacia (5 septiembre) y Escocia (8 de septiembre) a pesar de su discreto papel en la Eurocopa-2024.

El jugador de 39 años no marcó en la que fue su sexta Eurocopa, donde Portugal cayó en cuartos de final frente a Francia, pero sigue contando con la confianza del seleccionador Roberto Martínez.

"Cuando deje la selección, no se lo diré a nadie antes de anunciarlo. De momento, siento que soy capaz de ayudar al equipo", dijo Ronaldo a una televisión portuguesa esta semana.

Cristiano Ronaldo, cinco veces Balón de Oro, lleva dos años jugando en el Al-Nassr de Arabia Saudita. La ausencia por lesión del delantero del París Saint-Germain Gonçalo Ramos hace que la sucesión del astro portugués sea todavía más complicada.

El pasado jueves 29 de agosto ‘CR7’ fue homenajeado en el sorteo de la UEFA Champions League.

Desde Mónaco, lugar en el que se llevó a cabo el sorteo de la UCL, ‘El Bicho’ aseguró que "la Liga de Campeones es lo máximo y que los récords hablan por sí mismos", tras recoger el premio de la UEFA como máximo goleador histórico de la competición.

"La Champions League es lo máximo. Los récords hablan por sí mismos, pero no quiero hablar de los récords, era un disfrute inmenso jugarla. Cuando escuchas la música te enciendes. Es un sentimiento muy especial. Gané muchas veces y marqué muchos goles. Es genial estar aquí. Tengo grandes memorias cuando vengo aquí. Nuestra vida son los recuerdos y los grandes recuerdos están vinculados a este torneo. Nunca se sabe, qué pasa en el futuro, quizá vuelva", dijo Cristiano.

Días antes, el capitán de Portugal se refirió, una vez más, a su futuro deportivo y al fin de su carrera.

El deportista habló del tema durante una conversación con el exjugador inglés Rio Gavin Ferdinand, la cual fue publicada en el recién estrenado canal de YouTube del delantero.

Según la descripción del video, se trata de la primera gran entrevista de Ronado tras la Eurocopa 2024 en la que reflexiona y habla de su temporada 23-24 y menciona la verdad sobre su futuro en el fútbol.o

“Siento que hasta ahora puedo regatear, marcar y saltar alto. El día que no pueda hacer eso, me iré y dejaré el fútbol, pero estoy lejos de eso. He marcado 50 goles la temporada pasada”, expresó el también apodado ‘comandante’.