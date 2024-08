Cristiano Ronaldo confirma el momento de su vida en el que dejará el fútbol: "El día que no pueda hacer eso, me iré"

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo se refirió, una vez más, a su futuro deportivo y al fin de su carrera. El deportista habló del tema durante una conversación con el exjugador inglés Rio Gavin Ferdinand, la cual fue publicada en el recién estrenado canal de YouTubedel delantero.

Según la descripción del video, se trata de la primera gran entrevista del Bicho tras la Eurocopa 2024 en la que reflexiona y habla de su temporada 23-24 y menciona la verdad sobre su futuro en el fútbol.

“Siento que hasta ahora puedo regatear, marcar y saltar alto. El día que no pueda hacer eso, me iré y dejaré el fútbol, pero estoy lejos de eso. He marcado 50 goles la temporada pasada”, dijo el futbolista de 39 años.

Pese a que no hizo mención a una fecha específica, se podría decir que al delantero le quedan unos años más en la cancha, en la que espera seguir dándolo todo y cerrar su exitosa carrera con broche de oro.

Durante la entrevista, el exjugador del Real Madrid se refirió a los cambios de país, de cultura y de vida tras la llegada a Arabia Saudita en donde juega con el Al-Nassr.

“Toda mi vida ha sido un camino de retos. Me fui de casa a los 11 años para irme a vivir a una gran ciudad. Para mí es fácil. Me mudé de Madeira a Lisboa, de Lisboa a Inglaterra, de Inglaterra a España, luego a Italia y luego de nuevo a Inglaterra. Para mí no es un problema”, aseguró.

En cuanto a su vida y última experiencia en territorio saudí, Ronaldo señaló que “le encanta estar allí y a su familia también”.

“Arabia Saudí es un país maravilloso, lo tiene todo. Como ya te he dicho, para mí la adaptación no es demasiado difícil, me encanta estar allí y a mi familia también. Para ser honesto, no tuve presión alguna. No tenía ninguna presión”, agregó.

Es de mencionar que el portugués milita en la liga de Arabia Saudita desde 2023, en donde ha encontrado un lugar para reencontrarse con lo mejor de su fútbol y en el que es, para tristeza de sus aficionados, el inevitable ocaso de su carrera.

Recientemente, dijo al canal de televisión portugués Now: "No sé si me retiraré pronto, en dos o tres años, pero probablemente me retiraré aquí en Al Nassr".