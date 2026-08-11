"Amenazas a mi integridad": el entrenador venezolano Richard Páez rompe el silencio tras su salida del Cúcuta en Colombia

El entrenador venezolano Richard Páez anunció su salida del Cúcuta Deportivo en medio de una fuerte denuncia contra las barras bravas del club y la falta de respaldo institucional para desarrollar su proyecto deportivo.

"Salgo del CD con amargura de no haber tenido tiempo para transformar el buen juego asociativo valiente en resultados y no fue solo la tardanza para reunir el equipo base y refuerzos, sino la intolerancia de las barras bravas que truncaron el proyecto con amenazas a mi integridad", expresó Páez Monzón a través de su cuenta en la red social X.

El técnico, reconocido por su trayectoria en el fútbol sudamericano y especialmente por su trabajo con la selección venezolana, señaló dos factores fundamentales que impidieron el desarrollo de su gestión en el equipo fronterizo.

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Por un lado, la demora en la conformación del plantel y la llegada de refuerzos necesarios para competir. Por otro, la presión ejercida por sectores de la hinchada organizada.

Las amenazas contra su integridad física fueron determinantes en la decisión de abandonar el proyecto. Según manifestó el estratega, esta situación generada por las barras bravas impidió que pudiera continuar con el trabajo iniciado en el club, según explicó.

La publicación de Páez generó diversas reacciones en redes sociales. Algunos seguidores del Cúcuta Deportivo cuestionaron los resultados deportivos obtenidos, señalando que el equipo recibió ocho goles en tres partidos, sumó apenas un punto de nueve posibles y se ubicaba en posiciones de descenso.

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La situación del Cúcuta Deportivo, club con amplia tradición en el fútbol profesional colombiano, continúa siendo compleja tanto en lo deportivo como en lo institucional. El equipo afronta dificultades económicas y administrativas que han afectado su rendimiento en el torneo y se encuentra en zona de descenso actualmente.