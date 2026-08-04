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Fallecimiento

Falleció Alfonso Lizarazo, el recordado creador del programa Sábados Felices que también tuvo un paso por la política en Colombia

agosto 4, 2026
Por: David Lozano
Murió Alfonso Lizarazo - Canva y Redes
Murió Alfonso Lizarazo - Canva y Redes
Según la información de varios medios colombianos, Lizarazo murió el 4 de agosto en Bogotá, a los 85 años, por problemas cardíacos.

Falleció Alfonso Lizarazo, el legendario presentador, locutor y creador del programa humorístico Sábados Felices, uno de los espacios televisivos más emblemáticos de la historia audiovisual colombiana.

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Según la información suministrada por varios medios locales, Lizarazo murió el 4 de agosto en Bogotá, a los 85 años, por problemas cardíacos, dejando un legado que atravesó décadas y quedó grabado en la memoria colectiva del país.

Nació el 29 de diciembre de 1940 en Bucaramanga y también pasó por uno de los escenarios más importantes del país: el Congreso de la República.

Era abogado y fue miembro del Movimiento Reconstrucción Democrática Nacional, una corriente que surgió del Partido Liberal. Esa línea "disidente" nació de los seguidores de Carlos Lleras Restrepo y se consolidó como un partido de oposición al gobierno de Julio César Turbay.

Su carrera despegó en 1972, cuando presentó el programa semanal Campeones de la Risa en la parrilla de Caracol Televisión. Cuatro años después, en 1976, el espacio adoptó el nombre de Sábados Felices, que se convertiría en la producción de humor más longeva de la televisión nacional.

Bajo su dirección y conducción durante más de 25 años, el programa se transformó en la cantera de algunos de los comediantes más importantes del país y en una cita obligada para las familias colombianas cada fin de semana.

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En 1998, Alfonso Lizarazo cerró su etapa en la televisión tras casi tres décadas en pantalla. Ese mismo año decidió incursionar en la política y fue elegido senador de la República, cargo que ejerció hasta 2002.

Tras terminar su período legislativo, se retiró de la vida pública. Durante los últimos años mantuvo un perfil bajo, con apariciones esporádicas ligadas a homenajes y celebraciones privadas.

En diciembre de 2025 cumplió 85 años y su imagen volvió a circular en redes sociales, despertando recuerdos sobre la trascendencia de su legado en la historia del humor colombiano.

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