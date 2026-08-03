Vozinha llegó a Chile y fue recibido como todo un héroe por la afición de Colo-Colo: esta sería la fecha de su debut

Vozinha, el arquero revelación del Mundial 2026, llegó a Chile en la noche del domingo y fue recibido por la afición como nuevo jugador de Colo-Colo. Aunque hubo dudas sobre su llegada tras aplazar el viaje sin una razón de peso, cumplió su palabra y aterrizó para firmar contrato hasta 2027.

VEA TAMBIÉN Vozinha no se ha incorporado a Colo-Colo: rumores lo vinculan con otro equipo o

“Vozinha ya está en Chile”, fue la primera publicación oficial del equipo chileno en una noche histórica. Posteriormente, el club compartió videos y fotos del recibimiento multitudinario en el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, ubicado en Santiago.

El arquero de Cabo Verde, tras su llegada, dio declaraciones a la prensa sobre este nuevo capítulo de su carrera profesional a los 40 años.

“Buenas noches, estoy muy feliz de estar aquí. Quiero agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas por esperarme. Nos vemos pronto en el Monumental”, indicó.

VEA TAMBIÉN Vozinha no se ha incorporado a Colo-Colo: rumores lo vinculan con otro equipo o

Asimismo, Colo-Colo informó que Vozinha se someterá a exámenes médicos este lunes, antes de ser presentado a la afición el próximo martes en el Estadio Monumental.

Asimismo, Colo-Colo informó que Vozinha se someterá a exámenes médicos este lunes, antes de ser presentado a la afición el próximo martes en el Estadio Monumental.

La hinchada de Colo-Colo llegó al aeropuerto con pancartas y cánticos para recibir a su nueva figura. Aunque Vozinha arriba en el ocaso de su carrera, fue la gran revelación del Mundial 2026 y acumuló millones de seguidores en Instagram.

La hinchada de Colo-Colo llegó al aeropuerto con pancartas y cánticos para recibir a su nueva figura. Aunque Vozinha arriba en el ocaso de su carrera, fue la gran revelación del Mundial 2026 y acumuló millones de seguidores en Instagram.

Finalmente, cabe aclarar que el próximo partido de Colo-Colo frente a Unión La Calera será el domingo 9 de agosto, por el torneo local. Ese día no se cree que el golero de Cabo Verde vaya como titular; sin embargo, existe la posibilidad de que ya esté en el banco de suplentes. En cambio, frente a O’Higgins, el domingo 16 del mes en curso, sí podría darse la primera titularidad de Vozinha con su nueva casa.