Los jugadores que conquistaron las redes sociales tras el Mundial 2026: Haaland lideró y Vozinha rompió todos los récords

Un análisis académico desarrollado por la Universidad de Navarra ha cuantificado cómo la Copa Mundial 2026 impactó directamente en la visibilidad de los futbolistas participantes.

La investigación, dirigida por Francesc Pujol desde la Facultad de Económicas, evaluó los perfiles de más de 1.200 jugadores para establecer la relación entre desempeño deportivo y crecimiento en redes sociales.

El delantero noruego Erling Haaland encabezó las cifras absolutas al incorporar 34,5 millones de seguidores nuevos en Instagram, equivalente a un incremento del 85%. El atacante partió con 40,8 millones de usuarios y finalizó con 75,3 millones, beneficiándose del histórico desempeño de Noruega al alcanzar cuartos de final eliminando a Brasil.

El dato más extraordinario correspondió a Vozinha, guardameta de 40 años de la selección debutante de Cabo Verde. Después de actuaciones destacadas contra España y Argentina, el arquero pasó de 46.000 seguidores a casi 30 millones, representando un crecimiento porcentual superior al 60.000%, cifra sin precedentes en el estudio.

Lamine Yamal, joven promesa española, completó el podio con más de 14 millones de seguidores adicionales durante el torneo.

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Lionel Messi, capitán argentino y campeón mundial, ocupó la sexta posición en crecimiento al sumar 8,5 millones de seguidores.

Pujol explicó que este incremento "representa menos del 2% sobre su gigantesca base previa de 515 millones", añadiendo que "es la segunda marca personal más grande del mundo tras Cristiano Ronaldo, lo que la convierte también en la más difícil de hacer seguir creciendo en términos relativos".

A nivel de selecciones nacionales, España lideró la revalorización colectiva con promedio de 1,5 millones de nuevos seguidores por jugador, superando los 36 millones totales. Argentina quedó segunda en crecimiento medio, mientras que Noruega y Cabo Verde completaron el top cinco, desplazando a semifinalistas como Francia e Inglaterra que ocuparon séptima y octava posición.

La selección española ubicó cuatro jugadores entre los veinte más revalorizados: Marc Cucurella, impulsado por su fichaje al Real Madrid; Ferran Torres, autor del gol en la final; y Pau Cubarsí, elegido mejor jugador joven del torneo y uno de dos únicos defensores en el listado junto a Cucurella.