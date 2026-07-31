Conmebol se pronunció sobre polémica propuesta de Gianni Infantino de permitir inversión privada en torneos FIFA: "La prioridad será siempre el fútbol"

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) se pronunció recientemente sobre la propuesta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de permitir inversión privada en los torneos de la FIFA, incluido el Mundial masculino de mayores que se realiza cada cuatro años.

A través de un comunicado oficial, el ente del fútbol sudamericano hizo hincapié en que cualquier decisión debe estar al servicio de la esencia del fútbol.

“La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo”, indicó.

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“Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia”, agregó.

En ese sentido, señaló que inició un proceso de consultas previas con cada una de las federaciones sudamericanas para evaluar la propuesta del presidente Gianni Infantino.

“Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige”, resaltó.

A su vez, la Conmebol, en cabeza de su presidente Alejandro Domínguez, solicitó más información con respecto al proyecto de Infantino.

“Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE”, declaró.

“La CONMEBOL continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza”, agregó.

Por último, Conmebol hizo un llamado a” la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés”, dada la negativa de varias confederaciones como UEFA, Concacaf y Asia al proyecto de permitir ingresos privados en los torneos FIFA.