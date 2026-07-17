NASA busca cuatro voluntarios para misión que simulará viajes a la Luna y Marte: estos son los requisitos

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) abrió una convocatoria para seleccionar a cuatro personas que vivirán una experiencia única: simular durante un año las condiciones de un viaje interplanetario hacia la Luna y Marte, sin abandonar la Tierra.

El programa 'Moon and Mars Exploration Analog' (MMEA) comenzaría de manera tentativa en agosto de 2027 en el Centro Espacial Johnson, ubicado en Houston, Texas.

Los participantes vivirán en instalaciones especialmente acondicionadas para recrear las condiciones de aislamiento y las dificultades propias de una misión espacial, con el propósito de aportar información que ayude a preparar futuras expediciones tripuladas.

La misión de simulación tendrá una duración de 14 meses. El primer y el último mes estarán dedicados al entrenamiento inicial y a las evaluaciones finales, mientras que los 12 meses intermedios se desarrollarán dentro de hábitats confinados diseñados para reproducir las condiciones del entorno espacial.

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El proyecto estará organizado en tres etapas principales. En la primera, los cuatro participantes permanecerán en una nave simulada de alrededor de 60 metros cuadrados, donde vivirán como si realizaran un viaje desde la Tierra hasta la Luna o Marte. Cada uno contará con un espacio privado para descansar, trabajar y dormir, además de un baño de pequeñas dimensiones adaptado a las necesidades de la misión.

En la segunda etapa, la tripulación se trasladará a un hábitat que representa una base instalada en la superficie de otro planeta. Allí deberán cultivar parte de sus alimentos, controlar periódicamente su estado de salud, llevar a cabo tareas similares a las previstas para futuras misiones y realizar caminatas espaciales en escenarios preparados para reproducir esas condiciones. Finalmente, la tercera fase consistirá en simular el viaje de regreso a la Tierra utilizando la misma nave empleada al comienzo del experimento.

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Uno de los objetivos centrales de la investigación será analizar cómo se adapta el cuerpo humano al llamado tiempo marciano. En Marte, un día, denominado sol, tiene una duración aproximada de 40 minutos más que un día en la Tierra, una variación que podría afectar los patrones de sueño, el desempeño físico y diversas funciones fisiológicas.

La convocatoria está dirigida únicamente a ciudadanos o a residentes permanentes legales de Estados Unidos que cuenten con la tarjeta de residencia (Green Card). Por ello, las personas de otros países solo podrán participar si cumplen con este requisito migratorio.

Entre las condiciones para postularse se encuentra tener entre 30 y 55 años, dominar el inglés de manera fluida, medir como máximo 1,88 metros y aprobar exámenes médicos y psicológicos. Asimismo, los candidatos no deben presentar restricciones alimentarias, antecedentes de sonambulismo ni depender de medicamentos para conciliar el sueño.