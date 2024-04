Así fue el festejo sin freno de Nadal por primera gran victoria tras su lesión: estalló un marcador y provocó gesto en el rey Felipe VI

El tenista español Rafael Nadal desató una ola de aplausos tras ganar este sábado 27 de abril su partido por la segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid en la que se enfrentó al australiano Alex de Miñaur, 11 en el escalafón de la ATP.

La victoria es, sin duda, el triunfo más importante de Nadal desde la lesión que lo sacó de las canchas, en 2023, tras el Abierto de Australia de ese año. El español se impuso en dos sets por 7-6 y 6-3.

Debido a la importancia de la victoria, Nadal celebró su triunfo con una energía incluso superior a la que derrochó en el pasado para festejar algunos de sus múltiples títulos en su carrera como tenista profesional.

Para celebrar, Nadal agitó sus brazos en varias oportunidades, elevó las manos al cielo y no paró de sonreír.

Luego, cuando fue a estampar su firma en una de las cámaras que grabaron el partido, el español decidió estallar el marcador para que la tinta contenida se disipara en el lente que fue testigo de su felicidad.

De la alegría de ‘Rafa’ también fue espectador el rey de España, Felipe VI. El monarca, que fue captado por las cámaras en la tribuna, hizo un evidente gesto de orgullo por lo logrado por su compatriota tenista.

Nadal, en declaraciones a la prensa tras la prolongada celebración, admitió que la victoria lo sorprendió.

"Sí, lo ha sido (una sorpresa)", dijo Nadal, cinco veces ganador en Madrid, donde alargará un poco más su participación.

Mencionó que significa “mucho haber podido jugar el partido entero”. “La semana pasada no lo pude hacer, sólo pude jugar un set competitivo y hoy he podido jugar más de dos horas y lograr una victoria que me permite jugar una vez más aquí".

VEA TAMBIÉN Promesa del tenis reveló estar “nervioso” por enfrentar a Nadal en el Madrid Open o

Nadal aumentó su nivel de juego en su tercer partido en tierra batida esta temporada, tras su vuelta a la competición en Barcelona después de haber estado casi sin jugar desde enero de 2023, una inactividad que le ha llevado a ocupar actualmente el puesto 522 del ranking mundial.