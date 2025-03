César Farías tras la eliminación del Junior de la Copa Sudamericana: "No estoy golpeado"

En su anhelo por recuperar la grandeza que lo llevó a disputar cuatro finales de la Copa Libertadores, el América de Cali aseguró uno de los cupos colombianos a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025 al imponerse por penales 4-3 sobre el Junior de Barranquilla.

Los Diablos Rojos, bajo la dirección del exídolo uruguayo Jorge 'Polilla' Da Silva, impusieron su dominio en casa ante el Tiburón caribeño, dirigido por el venezolano César Farías y respaldado por la segunda nómina más costosa del fútbol colombiano, valorada en aproximadamente 18,8 millones de euros, según la plataforma especializada Transfermarkt.

El guardameta escarlata Jorge Soto se erigió como el héroe de los visitantes en el estadio Metropolitano, al detener dos disparos en la definición y convertir uno de los penales.

En los 90 minutos, el partido se cerró con un vibrante 2-2. Jan Lucumí (38 minutos) y Duván Vergara (44) adelantaron al América en el marcador, pero el paraguayo Guillermo Paiva le devolvió la vida al Junior con un doblete (54 y 71).

Tras la eliminación, el técnico del Junior de Barranquilla, el venezolano César Farías atendió la conferencia de prensa y aunque señaló estar triste por no haber logrado el objetivo, se le vio incómodo con una pregunta que le hizo un periodista en la que le dijo si estaba golpeado por el resultado.

“Yo no estoy golpeado, yo estoy en las circunstancias de un partido que obvio que tiene un sabor amargo, pero golpeado es que me hubieran metido 4-0, que mi equipo no hubiera tenido respuesta y no hubiera tenido la valentía de levantar el resultado. No nos gusta perder y no podemos estar alegres con eso, pero golpeados no”, aseveró Farías, quien interrumpió la pregunta del periodista para hacer esta aclaración.

Esta respuesta no ha caído bien en la hinchada del equipo barranquillero que ya venía resistiendo al entrenador venezolano por los malos juegos y el hecho de que no se vienen dando los resultados; ahora, con la eliminación de la Sudamericana, la afición pide su salida.

La continuidad de César Farías en el Junior de Barranquilla es incierta y se especula que podría haber novedades en el equipo, puesto que la clasificación al torneo internacional era el objetivo principal.