"Cree en grande": la Conmebol recuerda la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas con homenaje a 10 futbolistas

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) calentó lo que serán las próximas fechas de las Eliminatorias que están pactadas para disputarse dentro de un mes, el 20 y 21 de marzo, y el 25 del mismo.

Lo hizo mediante una creativa publicación en la que recordó cómo marcha la tabla de posiciones de los clasificatorios.

El organismo publicó los puntos que tiene cada selección en la tabla junto a una imagen de uno de los jugadores destacados de cada uno de los equipos. Por ejemplo, en el caso de Argentina, como no podía ser de otra manera, el elegido fue el delantero Lionel Messi. Y, en Colombia, el seleccionado fue el talentoso mediocampista James Rodríguez.

Al final de la tabla de posiciones, la Conmebol puso un mensaje con el que, al parecer, busca mantenerle vivas las esperanzas a todas las selecciones que luchan por una plaza en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

“Cree en grande”, mencionó la Conmebol en una publicación acompañada por el numeral de “Eliminatorias Sudamericanas”.

Cabe recordar que la tabla de posiciones de los clasificatorios sudamericanos está liderada por Argentina que, tras 12 fechas, ha sumado 25 puntos.

La segunda plaza está en manos, de momento, de Uruguay que tiene 20 unidades. El tercer lugar lo tiene Ecuador, con 19 puntos, los mimos de Colombia que se encuentra en la cuarta posición de las Eliminatorias.

Entonces aparecen Brasil, quinta con 18 puntos, y Paraguay, sexta con 17 unidades. Estas seis selecciones son las que de momento están consiguiendo clasificarse al Mundial norteamericano del próximo año.

La séptima posición, que otorga el acceso a un repechaje, la ocupa Bolivia que tiene 13 puntos, uno más que Venezuela que marcha octava con 12 unidades.

En el fondo de la tabla de posiciones se encuentran Chile y Perú que tienen nueve y siete puntos, respectivamente. De esa manera las fechas 13 y 14 lucen cruciales en las esperanzas de las selecciones sudamericanas por lograr uno de los seis cupos en juego para asistir al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que se disputará en 2026.

En la fecha 13 habrá duelos llamativos como Brasil vs Colombia y Uruguay vs Argentina. Durante esa jornada también se disputarán los partidos Ecuador vs Venezuela, Paraguay vs Chile y Perú vs Bolivia.

Durante la fecha 14, entre tanto, se vivirán los duelos: Bolivia vs Uruguay, Colombia vs Paraguay, Venezuela vs Perú, Argentina vs Brasil y Chile vs Ecuador.