Desempolvan video de Juan Pablo Montoya peleando en un combate de lucha libre en Estados Unidos

Juan Pablo Montoya goza actualmente de buen retiro tras ser uno de los deportistas más importantes de la historia de Colombia.

No se pierda | Ventana a París: conozca los más interesantes detalles de la ciudad que acoge los Juegos Olímpicos 2024 ↓

El corredor colombiano llegó a lo más alto del automovilismo a nivel mundial al encumbrarse en la Fórmula 1 como uno de los pilotos más competitivos de su época.

Si bien no ganó ningún título mundial, Montoya alcanzó siete victorias, 30 podios y 13 poles en las 94 carreras que disputó. Es por eso que su legado sigue más vivo que nunca en el deporte motor en Colombia.

VEA TAMBIÉN El deseo de Novak Djokovic con Colombia antes de retirarse del tenis o

En las últimas semanas, el piloto bogotano ha sido el protagonista de polémicas declaraciones en su nuevo rol como comentarista deportivo. Es por eso que varios internautas recordaron un video en el que aparece en una pelea de lucha libre de una reconocida marca estadounidense.

El video, que se observa es de varios años atrás, muestra al corredor colombiano en una faceta muy distinta a la ya conocida. Montoya aparece peleando con un luchador profesional e incluso propinándole un golpe en la cabeza con una silla en medio de un enfrentamiento de la Total Nonstop Action Wrestling, un show de lucha libre muy famoso en Estados Unidos.

Su participación en el conocido show televisivo se dio en febrero de 2008, cuando fue invitado junto con su colega Reed Sorenson y competía en Nascar, una de las categorías más importantes de Estados Unidos.

El objetivo era promocionar las 500 millas de Daytona, una de las competiciones icónicas de Nascar.

VEA TAMBIÉN Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Colombia tras victoria sobre Nueva Zelanda y sanción de seis puntos contra Canadá en el fútbol olímpico o

El vídeo ha vuelto a ser viral en redes sociales, dada la extrañeza que genera ver al piloto más importante de la historia de Colombia en un show televisivo de combate.

“Me da risa ir ese video tiene como 15 años de viejo y se está haciendo viral en Colombia”; “Por Dios como no había visto esto antes”; “Lo vi en TNA cuando era más joven, ese momento me hizo sacar de la risa y divertirme”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.