Dibu Martínez recibe tremendos elogios de una de las leyendas del fútbol sudamericano: “es el mejor arquero del mundo”

Argentina consolidó su posición de líder de la eliminatoria sudamericana al Mundial con un 3-0 rotundo sobre Chile, pasó con creces el examen de jugar sin el lesionado Lionel Messi y Ángel Di María, retirado de la selección, y avisó a sus rivales que su hambre de victorias está lejos de saciarse.

La efectividad de la ‘albiceleste’ en el ataque se ve compensado también en la defensa y sobre todo en su portero Emiliano ‘el Dibu’ Martínez, quien ya acumula tres partidos con la selección sacando su arco en cero.

VEA TAMBIÉN 'Dibu' Martínez repitió gesto obsceno que tuvo en el Mundial de Qatar con trofeo de la Copa América que le ganó a Colombia o

Además, el ‘Dibu’ ha sido determinante en los últimos títulos que ha conseguido la selección argentina: la Copa América del 2021 frente a Brasil, la finalissima ante Italia, la Copa del Mundo en Qatar contra Francia y la más reciente Copa América de Estados Unidos, en la que se impusieron 1-0 a Colombia.

Los resultados hablan por sí solos y en una entrevista, René Higuita, exportero colombiano y una de las leyendas del fútbol sudamericano, se despachó en elogios hacia el guardameta argentino.

"No sé si será loco o muy cuerdo, pero cada día me enamoro más del Dibu Martínez: campeón del mundo, de la Copa América, fundamental en los triunfos de la selección Argentina, no ha tenido la suerte de estar en los mejores equipos del mundo, pero si está en la grandes ligas y en mi concepto es el mejor arquero del mundo", aseveró Higuita.

Sus palabras, por supuesto, generaron diferentes reacciones en las redes sociales: “Argentina siempre te respetó por lo grande y por tu show”, “un gran colombiano como Valderrama”, “Si usted lo dice que fue un arquerazo, no se habla más”, “respetando los rangos”, “Todos piensan como la leyenda Higuita, pero nunca lo van a aceptar”, entre otros.

El ‘Dibu’ Martínez estará con la selección argentina para el partido del próximo martes 10 de septiembre ante Colombia en Barranquilla. De conseguir las cinco victorias restantes este año en la eliminatoria, la ‘albiceleste’ estaría sentenciando su clasificación al próximo Mundial.