Djokovic increpó a un aficionado en pleno partido del Abierto de Australia: "Ven y me lo dices en la cara"

Novak Djokovic se enfrentó este miércoles al tenista australiano Alexei Popyrin por la segunda ronda del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada 2024.

El tenista serbio sufrió en varios momentos del encuentro debido a que su rival recibió todo el apoyo del público en el Rod Laver Arena.

El público fue implacable con Djokovic hasta el punto de sacarlo de casillas finalizando el partido, que duró más de tres horas.

Nole aprovechó la pausa del encuentro para increpar a un aficionado que se encontraba en las gradas, justo detrás suyo, gritándole improperios.

En ese instante, Djokovic, bastante molesto, se acercó a la tribuna para señalar al sujeto y pedirle que bajara a decirle de frente lo que venía gritando anteriormente. "Ven y me lo dices en la cara", le dijo Nole. "Baja y dímelo a la cara", insistió.

La transmisión internacional captó el momento que incluso desató las risas del juez central del encuentro y los chiflidos del público local.

Esto ocurrió cuando el cuarto set estaba empatado 2 a 2 y en un momento donde el serbio se veía arrinconado por su rival.

Finalmente, el serbio pudo superar a su rival australiano en ese set con el que concretó el triunfo y el pase a tercera ronda tras imponerse con un marcador de 6-3, 4-6, 7-6 y 6-3. "Él tuvo una derecha fácil y la falló, fue un mejor tenista durante un set y medio. En el tie-break cambió la tendencia. No creo que jugué al mejor nivel", dijo el tenista número uno del ranking ATP finalizado el encuentro.

"No he estado jugando mi mejor tenis. Es complicado. En las primeras rondas juegas contra tenistas que no tienen nada que perder. Mis primeros dos rivales fueron dos tenistas de gran calidad. Espero que pueda mejorar mi nivel", agregó.

Djokovic se enfrentará al argentino Tomás Etcheverry el próximo viernes por la tercera ronda del Grand Slam.