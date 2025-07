Lumen Field: el estadio que acogió varios partidos del Mundial de Clubes y que tuvo una aparición especial en la famosa serie ‘The Last of Us’

El Mundial de Clubes de 2025 es uno de los eventos más importantes del fútbol, que actualmente se lleva a cabo en Estados Unidos y que está a nada de llegar a su fin.

El famoso torneo intercontinental ha contado con varias sedes, 12 en total, en todo el territorio estadounidense y muchas de ellas albergan historias interesantes.

Como la del estadio Lemon Field, ubicado en Seattle, y el cual se encargó de albergar seis partidos de la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025.

Botafogo vs Seattle Sounders, River Plate vs Urawa Red Diamonds, Seattle Sounders vs Atlético de Madrid, Inter vs Urawa Red Diamonds, Seattle Sounders vs PSG e Inter vs River Plate fueron los partidos que el mítico estadio acogió.

En la ciudad y el estadio la expresión “Seattle Freeze (congelamiento de Seattle)” es muy popular, pues es una creencia en la que se dice que es muy difícil que la gente sea sociable en la zona que y es poco expresiva.

Pero esta expresión no se hizo realidad durante los partidos disputados en este estadio pues fueron muchos los hinchas que no dudaron en expresar con gran fervor sus emociones ante las derrotas y triunfos de sus equipos.

Sin embargo, más allá del fútbol, este estadio tiene una curiosa historia desde su inauguración en 2002 convirtiéndose en casa del equipo de la MLS, Seattle Sounders.

Este estadio reemplazó al antiguo Kingdome, el cual fue demolido en el año 2000, y se ha encargado de albergar muchos eventos deportivos e incluso ha hecho una aparición especial.

El Lumen Field, con forma de herradura, ha sido parte de la famosa serie postapocalíptica The Last of Us, haciendo su aparición como un templo en la segunda temporada del proyecto cinematográfico inspirado en el popular juego.

Este recinto deportivo tiene capacidad para 72.000 espectadores y además de ser casa de los Seattle Sounders de la MLS, también es el hogar de otros equipos de la ciudad, como los Seattle Seahawks de la NFL y el Seattle Reign FC de la National Women’s Soccer League (NWSL).

Fuera del Mundial de Clubes, este estadio también ha acogido grandes eventos deportivos, y ha sido sede de instancias importantes en el mundo del fútbol.

Por ejemplo, fue sede para la final de la Copa Abierta de los Estados Unidos en 2010 y 2011, así como también fue sede para el partido de vuelta en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2022.

También ha sido escenario de eventos de entretenimiento de gran renombre como la gira ‘The Eras Tour’ de la cantautora estadounidense Taylor Swift y el ‘The Mathematics Tour’ del cantante británico Ed Sheeran.