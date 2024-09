DT de Paraguay revela lo que le dijo a sus jugadores para ganarle a la Selección de Brasil en el Estadio Defensores del Chaco

Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección de Paraguay, reveló lo que le dijo a sus jugadores para ganarle al combinado de Brasil por la octava fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

VEA TAMBIÉN Así cambió la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Colombia cumple, Venezuela sueña y Brasil sufre o

En rueda de prensa, posterior al encuentro en el que el conjunto ‘guaraní’ le ganó a la verdeamerela 1 por 0, Alfaro sostuvo: “Como yo le digo a los chicos, lo único que tuve que hacer es zamarrear un poquito el árbol para que se caigan las arañas y nos demos cuenta que ese árbol está lleno de frutos”.

“Está lleno de frutos para cuidar, para compartir, para cuidar y que tenemos que cuidar estas cosas. Eso generó un compromiso enorme, ver el estadio, la gente”, expresó”.

“Le pregunté a algunos: ¿desde hace cuánto no se le da una alegría a la gente?. Les dije que Paraguay no solamente necesitaba una alegría, si no que la merecía. El recorrido hasta el estadio fue una suma de compromisos. No podíamos fallar esta noche”, aseveró el estratega.

Asimismo, Alfaro se refirió a la sensación que tuvo al ver a madres con sus hijos pequeños alentando el autobús de Paraguay a su paso mientras llegaban al estadio en Asunción.

VEA TAMBIÉN Bajo un aguacero y mucha ansiedad, La Vinotinto deja escapar dos puntos en casa ante Uruguay y cede lugar clave en la clasificación o

“Nosotros teníamos que jugar por esa gente. No estaban festejando un resultado, estaban reconociendo una actitud. Estaban distinguiendo ese rasgo distintivo que siempre caracterizó a este país”, declaró.

“La gente había puesto de manifiesto que ese sentimiento estaba vivo, estaba vigente. Sólo estaba adormecido”, acotó.

“Hoy siento que Paraguay es Paraguay. No sé si es una mística, pero siento que recuperamos cosas que nos identifican, que definen lo que somos. Yo dije en la conferencia antes del partido: no puedo asegurar que vamos a ganar el partido, pero sí que vamos a pelear cada pelota como si fuera la más importante de nuestra vida”, añadió el DT.

VEA TAMBIÉN Colombia cobró revancha y se impuso por un 2 a 1 ante Argentina con gol revisado por el VAR en las Eliminatorias Sudamericanas o

Gracias a esta victoria, Paraguay ahora es séptima en la tabla de posiciones del clasificatorio Conmebol, con nueve puntos, mientras Brasil es quinta con 10 unidades.