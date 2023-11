DT venezolano César Farías tuvo un fuerte cruce de palabras con el ex Selección Colombia Teófilo Gutiérrez

La liga colombiana comenzó su segunda fase en la que se conocerán los dos finalistas para disputar la estrella del segundo semestre, y hubo duelos de gran intensidad como Atlético Nacional vs. Millonarios y América vs. DIM, en un grupo, y en el otro se enfrentaron Tolima vs. Junior y Deportivo Cali vs. Águilas Doradas.

Este último juego finalizó 1-1 en el estadio del Cali, equipo que se fue ganando gracias a un gol de tiro penalti del delantero Luis ‘el chino’ Sandoval, pero igualó el visitante al último minuto del encuentro, después de un tiro libre que golpeó la barrera y quedó rebotando en área para que Mateo Puerta pusiera cifras concretas.

Sin embargo, este juego dejó un encuentro aparte que se ha vuelto viral y fue el cruce de palabras que sostuvieron el jugador verdiblanco Teófilo Gutiérrez y el técnico venezolano César Farías, quien dirige a Águilas Doradas.

Sucedió al minuto 56 del segundo tiempo y, si bien a ciencia cierta no se sabe que se dijeron porque el video no tiene audio, los gestos hacen ver que fue una discusión subida de tono, pero que no pasó a mayores.

El hecho hizo recordar el suceso que vivió el entrenador venezolano cuando dirigía al Aucas de Ecuador, en el que agarró a golpes a dos jugadores de Delfín y esto le mereció su destitución, de ahí, llegó a Colombia gracias a la oportunidad que le dieron en el equipo dorado.

Los internautas en redes sociales también se han pronunciado tras el cruce de palabras entre Teo y Farías: “César debe mantenerse y no dejarse provocar”, “Farías está a tres doritos de golpear a un jugador colombiano”, “Teo se puso de bocón y les empataron”, “esta pelea sería pareja”, "Teo no sabe con quién se mete" entre otros comentarios.

Terminada la primera fecha de los cuadrangulares finales, en el grupo A Tolima es líder tras vencer 3-1 al Junior de Barranquilla, mientras que Águilas es segundo gracias al punto invisible, Cali tercero y Junior colero.

En el grupo B, entre tanto, el líder es el DIM, que derrotó a domicilio al América de Cali 1 – 2, lo sigue Millonarios quien también ganó como visitante 0 – 1 al Atlético Nacional.

La próxima fecha se jugará el sábado 18 de noviembre con los partidos del grupo A entre Águilas Doradas vs. Deportes Tolima y Junior vs. Deportivo Cali; y el domingo 19 será el turno del grupo B con los juegos entre Millonarios vs. América de Cali y el clásico paisa entre DIM y Atlético Nacional.