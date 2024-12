Dura crítica de un exnúmero 1 del tenis contra Novak Djokovic por “opacar” el retiro de Rafael Nadal: “¿es divertido llamar la atención?”

La despedida de Rafael Nadal, uno de los tenistas más grandes en la historia, sigue causando revuelo y polémica en el mundo del deporte luego de que acusaran a su colega Novak Djokovic de arruinar el último adiós del español.

La acusación hacia el serbio proviene de quien fue un peso pesado del tenis en su momento, el exnúmero 1 del ranking ATP, Andy Roddick, quien no ocultó su descontento.

El descontento del exnúmero 1 del ranking ATP se debe a que tras la última aparición de Nadal como tenista, el serbio sorprendió al mundo al anunciar que el extenista Andy Murray sería su entrenador de cara al Abierto de Australia.

La noticia opacó por completo el último adiós del español, algo que generó molestia en Roddick, quien no se guardó nada y arremetió contra Novak.

El campeón del US Open de 2003 aseveró durante su intervención en el podcast ‘Served’ que: “¿Era necesario anunciar esto justo después de que Rafa se retirara? La respuesta es no. No había ninguna razón para dominar los titulares esa semana”.

Para el extenista, el anuncio que hizo Djokovic se pudo haber hecho en otro momento en el que Nadal no se estuviera despidiendo de las canchas y diera su última participación como tenista.

“Entiendo que los memes son divertidos, pero no hay nada en esto que sea una broma. No creo que sea un proyecto de vanidad. Oye, ¿es divertido llamar la atención? ¿Es divertido el revuelo? ¿Es divertido saber que puedes crear una tormenta en el mundo del tenis y anular cualquier historia?”, añadió.

En un tono totalmente molesto, terminó su furioso discurso señalando que: “¡Oh, oh, oh! ¿Rafa se retiró este fin de semana? ¿Deberíamos acaparar los titulares al final de esa semana?' No había ninguna razón por la que fuera necesario anunciar esto. Ninguna”.

Esto se da luego de que Djokovic anunciara a Murray como su nuevo entrenador en el Abierto de Australia con un mensaje en redes sociales que hicieron que el mundo del tenis colapsara.

“Estoy encantado de contar con uno de mis mayores rivales en el mismo lado de la red que yo, esta vez como entrenador. Tengo muchas ganas de comenzar la temporada con Andy y de tenerlo a mi lado en Melbourne, donde hemos compartido momentos excepcionales a lo largo de nuestras carreras”, es parte del mensaje del serbio.

En su publicación, el tenista ganador de la medalla de oro en París 2024, explica que tras varios años de ser grandes rivales en la que sacaron lo mejor el uno del otro, su historia, que pensó terminada, tenía todavía un capítulo que contar.

“Pensé que nuestra historia se había terminado. Pero resulta que queda un último capítulo. Es hora de que uno de mis rivales más complicados pise mi esquina. Bienvenido a bordo, entrenador”, finalizó.

El legendario tenista español, Rafael Nadal, puso punto final a dos décadas de carrera el pasado 19 de noviembre en Málaga con la eliminación de España ante Países Bajos (2-1) en los cuartos de la Copa Davis.