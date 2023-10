El extravagante cambio de look del basquetbolista Jimmy Butler que causó furor en la NBA durante el Media Day

Este martes comenzará la temporada 2023/24 de la NBA y por ello los equipos como las principales estrellas del basquetbol tuvieron que presentarse en el Media Day, evento en el que se toman las fotos oficiales y tienen que interactuar con la prensa y medios de comunicación.

Sin embargo, un hecho llamó la atención, no solo de los presentes, sino también de los internautas en las diferentes redes sociales, y todo debido al extravagante cambio de look de una de las estrellas de la NBA: Jimmy Butler.

La estrella de los Heat durante la presentación de su equipo, se convirtió en el foco de todo el mundo al presentarse con un peculiar peinado, cual desató incluso una ola de memes en redes sociales.

Butler se presentó en el lugar con el cabello totalmente lacio y expresó durante la presentación que su peculiar peinado es una metáfora de cómo se siente en este momento.

El escolta de Miami Heat explicó mientras se acomodaba parte de su peinado: “Es un nuevo año, una nueva temporada. No hicimos nuestro trabajo el año pasado. Estoy emocionado por el inicio del año”.

Con orgullo, así lució Jimmy, su nuevo look, una lacia melena que reemplaza sus famosas trenzas con la que inició la temporada en 2022,

De hecho, el look también estuvo acompañado por unas perforaciones tanto en los labios y en las cejas, como unas uñas pintadas de negro, todo para formar una apariencia totalmente gótica y que definen, según él, su estado actual.

Lo destacado del momento también fue Bam Adebayo, quien no pudo parar de reír al encontrarse con el nuevo look de su compañero de equipo, al punto de terminar llorando de la risa mientras hacía la sesión de fotos en el Media Day.

Y es que el nuevo estilo de Butler no solo sorprendió a sus compañeros, el cuerpo técnico y la prensa que estaba en el lugar, sino que la estrella de la NBA logró dejar en shock a los internautas, quienes no dudaron un momento en hacer divertidos montajes con el nuevo look del escolta de los Heat.