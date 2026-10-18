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¿El gol Puskas? Joven sudamericano da de qué hablar en la Premier League con un golazo desde la mitad de la cancha

octubre 18, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Brighton, equipo de la Premier League / FOTO: AFP
Brighton, equipo de la Premier League / FOTO: AFP
Fue el segundo de la goleada que Brighton le propinó al Crystal Palace por la jornada 7 de la Premier League.

El técnico del Brighton, Fabian Hurzeler, elogió al paraguayo Diego Gómez después de su gol desde el centro del campo, al estilo David Beckham, en la victoria por 5-0 ante el Crystal Palace este domingo en la Premier League.

Gómez, de 23 años, vio puerta por primera vez esta temporada de forma espectacular en el Amex Stadium. Significó el 2-0 (7'), luego de que el francés Jaydee Canvot marcara en propia puerta (4').

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Dejó en evidencia al arquero del Palace, el argentino Walter Benítez, con un disparo sensacional desde el círculo central que se coló en la portería del Palace.

Candidato a gol de la temporada, el disparo desde 51 metros evocó el asombroso tanto de David Beckham contra el Wimbledon desde una distancia similar hace 30 años.

El golazo de Gómez fue la diana más lejana marcada en la Premier League desde que Wayne Rooney anotara desde 58 metros para el Everton contra el West Ham en 2017.

Gómez, internacional albirrojo, tuvo un intento similar durante la victoria por 2-0 del fin de semana pasado en Sunderland.

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Hurzeler le dio crédito por intentarlo de nuevo y por mostrar la mentalidad que el técnico desea.

"Es un trabajador incansable, siempre antepone el equipo. Siempre es nosotros y luego yo", dijo el DT.

"Sé lo desesperado que está por participar en los goles y en las asistencias. La semana pasada, contra el Sunderland, ya mostró ese intento de disparar desde el centro del campo. Allí el viento no era perfecto para ese tiro, ahora el viento era mejor para él", continuó.

"Estoy muy contento de que reciba esta recompensa por todo el esfuerzo que está poniendo en el club, en su propio desarrollo y en el equipo", añadió.

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