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Champions League

Así quedó la tabla de posiciones en la Champions League tras jornada en la que brillaron Lamine Yamal y Lucho Díaz

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
El futbolista Lamine Yamal. (AFP)
El futbolista Lamine Yamal. (AFP)
La reanudación de la Liga de Campeones contó con exhibiciones de Barcelona (4-1 al Galatasaray), Arsenal (3-0 al Lille) y Atlético (2-0 al Manchester United).

La tabla de posiciones de la Champions League empieza a delinear los equipos que ocuparán los primeros lugares en la tabla única del torneo, de 36 equipos, de la que se clasifican ocho equipos de manera directa a los octavos de final.

La reanudación de la Liga de Campeones contó con exhibiciones de Barcelona (4-1 al Galatasaray), Arsenal (3-0 al Lille) y Atlético (2-0 al Manchester United), a excepción del Inter (derrota 3-4 ante el Brujas).

Tampoco se llevó los tres puntos el Bayern de Múnich en Noruega, que remontó un 2-0 en contra para acabar empatando 3-3 ante el desconocido Viking Stavanger.

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El gigante bávaro había resurgido en la segunda parte gracias a sus estrellas: Harry Kane marcó un doblete (54' y 60') y también mojó Luis Díaz (71').

A continuación la tercera pata de su ataque Michael Olise fue expulsado (74') por una segunda amarilla tras lanzar el balón a la cara de un rival.

Y en el último suspiro llegó el heroico gol local, marcado por Kristoffer Haugen (90').

El recorrido impecable del Barcelona esta temporada continuó en Estambul con la décima victoria. No sin susto inicial: abrió el marcador el Galatasaray por medio del ruso Alexey Batrakov en una contra mal defendida por los azulgranas (28').

Pero Lamine Yamal tenía ganas de divertirse y abrió el tarro de las esencias con caramelos de todos los sabores para sus compañeros.

Había empatado Joao Cancelo (43'), lateral con alma de delantero, atento en un balón suelto.

En la segunda parte el Barça culminó la remontada por medio de Fermín (50') y Anthony Gordon (53'), ambos asistidos por Lamine, el segundo tras una genialidad en forma de rabona en la línea de fondo.

Karim Adeyemi, nada más entrar junto a Gabriel Jesus, se sumó a la fiesta (65'), que finalizó con Lamine luciendo el brazalete de capitán a sus 19 años tras la sustitución de Pedri.

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El Villarreal evitó convertirse en el primer equipo español en sufrir ocho derrotas consecutivas en la Liga de Campeones al reencontrarse con la victoria (3-1) en su cancha ante el Nápoles.

Los italianos se adelantaron por medio de Amir Rrahmani (8') pero el Submarino Amarillo corrigió el rumbo con goles de Georges Mikautadze (23'), del uruguayo Álvaro Mourinho (26') y de Tani Oluwaseyi (86').

Con un gol en el primer minuto, marcado por Pablo Barrios, el Atlético encaminó su victoria 2-0 en casa ante el Manchester United, que acabó con diez por expulsión de Leny Yoro (75').

Un segundo tanto de Ademola Lookman (79') dio al conjunto rojiblanco sus primeros tres puntos en el torneo continental, cuya final se disputará en el estadio colchonero, tras haber arrancado con derrota en la cancha del Liverpool.

El Lille resistió mucho tiempo al Arsenal antes de venirse abajo (3-0) en la última media hora de un partido que coloca a los Gunners en el grupo de cabeza de la Liga de Campeones, con dos victorias en dos jornadas.

Los Dogos del norte de Francia, que siguen sin puntuar en esta fase de grupos, fueron ampliamente dominados por los campeones de Inglaterra, que los bombardearon durante una hora antes de lograr el KO en siete minutos, por medio de Jurrien Timber (1-0, 64'), Eberechi Eze (67') y Bukayo Saka (71').

En Milán saltó la sorpresa con la derrota 4-3 del Inter ante el Brujas, impulsado por el triplete del italo-alemán Nicolò Tresoldi (30' de penal, 63' y 74').

Lautaro Martínez había relanzado a su equipo justo antes del descanso con el empate (44', 1-1), y en la recta final devolvió esperanza a las gradas de San Siro para recortar el marcador a 3-2, pero Romeo Vernant expuso de nuevo la debilidad de la defensa interista sumando el cuarto (87', 4-2).

En el tiempo adicional, Ange-Yoan Bonny volvió a reducir la distancia a 4-3 (90+3'). El Inter suma dos derrotas en dos partidos.

De momento la tabla de posiciones de la Champions League la encabezan el Barcelona, el Sporting y el Arsenal con seis unidades tras las dos primeras fechas. Así va la tabla de posiciones:

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