Manchester City anuncia primera acción tras ser acusado por presuntas infracciones financieras en la Premier League

El Manchester City anunció este viernes que apeló el veredicto de una comisión independiente, designada por la Premier League, que declaró al club culpable de "graves" infracciones financieras entre 2009 y 2018, un caso que está provocando un terremoto en el fútbol inglés.

"El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un conjunto completo de pruebas irrefutables que respaldan su posición en este caso", indicó en un comunicado el club, propiedad de un fondo emiratí, precisando que el recurso se presentó el jueves por la noche.

"La postura firme del club es que, por múltiples motivos, la opinión contiene claros errores sustanciales de derecho, de principio y de hecho y no es segura", añadió la entidad en el comunicado.

"Seguiremos respetando el debido proceso y, necesariamente, estamos limitados en lo que podemos decir hasta que concluyan todos los procedimientos", precisó la entidad.

La Premier League anunció el martes que una comisión independiente había declarado al club culpable de "graves" infracciones financieras entre 2009 y 2018, en particular por haber inflado artificialmente sus ingresos y reducido sus costes en más de 900 millones de libras (más de mil millones de euros).

El City, que siempre ha negado estas acusaciones, aún desconoce cuáles son las sanciones a las que se enfrenta y que se harán públicas en una fecha sin precisar.

El equipo del norte de Inglaterra, que pertenece al jeque Mansur bin Zayed Al Nahayan, miembro de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos, se arriesga, en el escenario más severo, a perder varios títulos y ser excluido del campeonato.

Desde su paso a manos de emiratíes, el Manchester City ha ganado ocho títulos de la Premier League y la Liga de Campeones en 2023.