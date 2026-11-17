Los equipos de primera y segunda división de Brasil que se atrasen en el pago de salarios sufrirán un descuento de tres puntos a partir de la temporada 2028, informó este martes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La norma obliga a los clubes a demostrar que están al día en sus obligaciones financieras con jugadores y cuerpos técnicos 20 días antes del inicio del Brasileirão, de lo contrario iniciarán la temporada con la deducción de puntos.

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Los equipos brasileños han sacudido el mercado sudamericano en los últimos años con grandes contrataciones provenientes del fútbol europeo como el neerlandés Memphis Depay (Corinthians) o el local Lucas Paquetá (Flamengo).

Pero, en algunos casos, estas grandes inversiones no han resultado sostenibles: Depay estuvo a punto de dejar el Corinthians a mitad de año por atrasos en su salario y el Botafogo fue prohibido de fichar durante dos meses este año por una deuda vencida del traspaso del internacional argentino Thiago Almada.

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Entre 2023 y 2025 el costo de los salarios creció 50% entre 14 equipos de la primera división brasileña. Diez de ellos tuvieron balances negativos en 2025, según datos publicados por la CBF.

Los clubes del gigante sudamericano también enfrentan un desafío económico por la prohibición de las apuestas en Brasil.

La medida, tomada a finales de septiembre por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dejó a muchos equipos sin su patrocinador principal. La CBF estima un golpe de 420 millones de reales (unos 72 millones de dólares) en sus arcas por cuenta de la salida de estos anunciantes.