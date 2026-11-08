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Amenaza

De la Espriella ordenó reforzar seguridad de la prensa en Colombia tras alerta de atentados terroristas contra RCN y otros medios de comunicación

noviembre 8, 2026
Por: Saúl Montes
Abelardo de la Espriella - AFP
Abelardo de la Espriella - AFP
El jefe de Estado colombiano dio la orden de “que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias”.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se refirió a la situación de la prensa en el país luego de que se encendiera una alerta sobre un plan terrorista para poner bombas en medios de comunicación, según detectaron autoridades.

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La amenaza proviene del grupo guerrillero ELN contra el Canal RCN (casa de NTN24) y la sede de Caracol Televisión y Blu Radio, así como las revista Semana y Caracol Radio.

“Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias”, escribió De la Espriella en X.

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Y añadió: “He ordenado reforzar también la protección de Semana”.

El mandatario colombiano concluyó su mensaje asegurando que la libertad de prensa es sagrada y se respeta, y que “ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia”.

Tras conocerse la alerta de las autoridades, la sede de Caracol Televisión fue evacuada y se activaron las medidas de seguridad. Además, se adoptaron medidas preventivas necesarias para proteger a los empleados.

En un comunicado, la entidad informó que trabajó de manera coordinada con la Policía Nacional y las demás autoridades en las verificaciones y medidas de protección correspondientes.

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