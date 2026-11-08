De la Espriella ordenó reforzar seguridad de la prensa en Colombia tras alerta de atentados terroristas contra RCN y otros medios de comunicación

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se refirió a la situación de la prensa en el país luego de que se encendiera una alerta sobre un plan terrorista para poner bombas en medios de comunicación, según detectaron autoridades.

La amenaza proviene del grupo guerrillero ELN contra el Canal RCN (casa de NTN24) y la sede de Caracol Televisión y Blu Radio, así como las revista Semana y Caracol Radio.

“Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias”, escribió De la Espriella en X.

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Y añadió: “He ordenado reforzar también la protección de Semana”.

El mandatario colombiano concluyó su mensaje asegurando que la libertad de prensa es sagrada y se respeta, y que “ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia”.

Tras conocerse la alerta de las autoridades, la sede de Caracol Televisión fue evacuada y se activaron las medidas de seguridad. Además, se adoptaron medidas preventivas necesarias para proteger a los empleados.

En un comunicado, la entidad informó que trabajó de manera coordinada con la Policía Nacional y las demás autoridades en las verificaciones y medidas de protección correspondientes.