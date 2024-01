El mensaje con el que Ancelotti deja a un lado la rivalidad y se pone en los zapatos de Xavi

Este miércoles 31 de enero, el DT del Real Madrid, Carlo Ancelotti, lideró una rueda de prensa previa al encuentro entre el conjunto ‘merengue’ y el Getafe por LaLiga.

En la conferencia, el entrenador italiano fue preguntado por el reciente anuncio de despedida del estratega del FC Barcelona, Xavi Hernández.

"Sólo quiero decir una cosa y no quiero comparaciones. Tenemos un trabajo fantástico, con presión, es normal. Yo respeto a todos, sus palabras y pensamientos. Sea Xavi o quien sea (...) Lo entiendo", comentó ‘Carletto’.

"Donde he sentido más presión, al principio de mi carrera, en Segunda División, en Italia. Ahí me costaba mucho manejar el estrés, hasta el punto de decirle a un asistente que no iba a llegar al 2000. Y estamos en el 2024 y aquí sigo. Poco a poco te acostumbras y entiendes que la presión es la gasolina para hacer mejor el trabajo", agregó.

Un día antes, el director técnico español Pep Guardiola, también salió en defensa de su homólogo en Barcelona.

"No podemos comparar la presión que tenemos en Inglaterra con la de España, según mi experiencia. Es mil veces más alta y dura. Para un entrenador aquí es un buen sitio para estar. Por supuesto que hay muchos partidos y seis ruedas de prensa a la semana, pero la presión que sientes en el Barcelona no es comparable con la de ningún club", pronunció el entrenador del Manchester City.

El exitoso timonel, que fue compañero en el campo de juego con Xavi Hernández al que también dirigió en el plantel catalán, estuvo cuatro temporadas al frente del banquillo del Barça, conquistando un total de 14 títulos, incluidas dos Champions League.

Al final de su etapa en el Barcelona, Guardiola expresó que se había vaciado y ya no tenía “más energía para seguir en el club”.

Xavi Hernández indicó el sábado pasado, tras la dura derrota liguera de 5 a 3 contra el Villarreal que el 30 de junio no seguirá “como entrenador del Barcelona".

"Creo que el club necesita un cambio de rumbo, de dinámica", aseguró el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Creo que estoy haciendo lo mejor para todo el mundo, también egoístamente para mí. He pensado en el club, en el presidente (Joan Laporta). Creo que los jugadores necesitan un cambio de dinámica, no se merecen esta situación, y necesitan un cambio de rumbo", acotó Xavi.

El estratega ‘azulgrana’ aseguró que cree que su salida será la solución a los problemas del Barcelona.

"Esto va a destensar la situación general", mencionó Xavi, quien llegó al cargo en noviembre de 2021. "Creo que las cosas han funcionado muy bien, se ha hecho un trabajo muy bueno pero creo que nuestro proyecto debe ser hasta el 30 de junio", insistió.