Xavi Hernández se sinceró sobre lo que significa ser entrenador del Barcelona: "Es cruel y desagradable"

Xavi Hernández, actual entrenador del Barcelona, anunció en rueda de prensa, tras la derrota ante el Villarreal 4 a 3 el pasado domingo en el Camp Nou, que no continuará en el equipo culé para la próxima temporada.

Su decisión se dio luego de varias derrotas, incluida la eliminación de la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao.

Este martes, en la rueda de prensa previa del encuentro pendiente por la fecha 20 ante el Osasuna, el entrenador catalán se sinceró sobre lo que significa dirigir el Barcelona.

VEA TAMBIÉN Wuilker Faríñez no aprueba exámenes médicos con otro club colombiano y su futuro estaría en importante equipo de Venezuela o

"Después de mi anuncio, creo que es momento de unidad. No son momentos fáciles y necesitamos más que nunca la unidad del barcelonismo. La afición no nos ha fallado. Agradezco el apoyo tras mi anuncio”, fueron las primeras palabras de Xavi en conferencia de prensa.

Sobre su trabajo al frente del Barcelona, club al que llegó el 6 de noviembre de 2021, aseguró que genera “desgaste” y no se le “valora”. Incluso, indicó que en su momento Pep Guardiola le advirtió lo que atravesaría estando en el banco del club culé.

VEA TAMBIÉN Así fue el divertido baile de Sabalenka con su familia tras ganar el Abierto de Australia o

"No se me valora de forma general. Esto genera un desgaste, y más en tu casa. Tengo la sensación de que hagas lo que hagas no se valora. No es por aguantar la presión. Llegamos en uno de los momentos más complejos. Creo que nunca se valorará nuestro trabajo", subrayó.

“Es cruel y desagradable. Te hacen sentir que no vales a diario. Ya me lo dijo Pep, Valverde, vi sufrir a Luis Enrique... tenemos un problema en cuanto a la exigencia. No se disfruta... te juegas la vida en cada momento. Es cruel", insistió.