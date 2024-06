El motivo por el que la bielorrusa Aryna Sabalenka le dice no a participar en los Juegos Olímpicos de París 2024

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 3 del ranking WTA, no participará en los Juegos Olímpicos de París.

En medio del torneo WTA 500 de Berlín, Sabalenka indicó que su retiro se da para cuidar su salud y preparar mejor la temporada sobre “superficie dura”.

"Con todos los problemas que he tenido los últimos meses, debo cuidar de mi salud. Prefiero tomar un poco de descanso para estar segura de estar preparada físicamente para la superficie dura", explicó la jugadora de 26 años.

"Especialmente con todos los obstáculos con los que he estado luchando en los últimos meses, siento que tengo que cuidar mi salud", dijo Sabalenka a los periodistas.

Sabalenka, cabe recordar, perdió ante la adolescente rusa Mirra Andreeva en los cuartos de final del Abierto de Francia a principios de este mes, cuando en medio del partido sufrió los efectos de un virus estomacal.

"He jugado estando enferma, he jugado con lesiones, pero cuando tienes un virus estomacal y no tienes energía para jugar y estás en los cuartos de final de un Grand Slam, fue una experiencia realmente terrible”, afirmó.

"Creo que mi cuerpo simplemente estaba pidiendo un poco de descanso. Conseguí encontrar un par de días para relajarme y recuperarme después de los meses difíciles", agregó.

El torneo olímpico tendrá lugar en Roland Garros del 27 de julio al 4 de agosto, lo que obligará a los tenistas a pasar de la hierba de Wimbledon a la tierra batida parisina antes de encarar la gira norteamericana sobre pistas duras, que concluirá con el US Open a finales de agosto y comienzos de septiembre.

Después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, los atletas de Rusia y Bielorrusia que se clasifiquen para los Juegos solo pueden competir como neutrales en París.