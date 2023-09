El quinto mejor tenista en el ranking de la ATP lanza duro comentario contra Djokovic: "Parece que nunca es feliz"

El tenista griego Stefanos Tsitsipas, número cinco en el ranking de la ATP, hizo un duro comentario sobre lo que expresa en la pista cuando juega el actual número uno del mundo y reciente campeón del US Open, el serbio Novak Djokovic.

Tsitsipas se pronunció en medio de una entrevista para el medio griego Kathimerin en el que fue cuestionado sobre a quién considera el mejor tenista de todos los tiempos.

“Si nos fijamos en los números, no hay dudas de que Djokovic es el mejor. Da la sensación de que nunca es feliz. Así es él, parece que siempre tiene que demostrarle algo a alguien, no sé el qué ni a quién. Parece que siempre busca revancha”, afirmó Tsitsipas.

El griego también, no obstante, indicó que si se mira más allá de los números el mejor tenista de la historia es el suizo Roger Federer.

“Si el criterio es quién ha inspirado más al mundo y quién ha tenido el mayor impacto, sin lugar a dudas, ese es Federer por un margen amplio. La finura y belleza que trajo al tenis, la magia que hizo en la pista (...) no creo que haya alguien jamás que pueda igualarle”, manifestó el quinto en el ranking.

El comentario de Tsitsipas sobre Djokovic llega después de que el español Rafael Nadal también se lanzara a analizar la marca establecida por el serbio tras conseguir el 24 Grand Slam de su carrera en la última edición del US Open.

Nadal, en una entrevista transmitida por Movistar Plus+, habló de las tristezas que existen alrededor del tenis y su percepción de que para Djokovic hubiese sido frustrante no haberse convertido en el máximo ganador de torneos de Grand Slam.

El español se pronunció luego de que el periodista le advirtiera que es imposible para él estar frustrado luego de haber ganado 22 títulos de Grand Slam.

"No estoy frustrado porque creo que dentro de mis posibilidades he hecho lo mejor para que las cosas me fueran lo mejor posible. Pero sí que es posible estarlo. Creo que Novak lo vive de una manera más intensa de lo que lo he vivido yo. Para él creo que hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo y a lo mejor por eso lo ha conseguido”, afirmó Nadal.

Cabe resaltar que Nadal, Djokovic y el mismo Federer compitieron en sus carreras por ganar los títulos más importantes del tenis.

Djokovic ha ganado 24 títulos de Grand Slam, Nadal tiene 22 y Federer se retiró con 20 victorias en los denominados grandes.

Debido a que los tres encabezan la lista de máximos ganadores de torneos de Grand Slam, se ha instalado un debate, al que varios jugadores como Tsitsipas se han unido, sobre quién es el mejor de la historia.