"El venezolano no puede tener otro ídolo que no sea Juan Arango": exfutbolista sobre la idiosincrasia de la hinchada 'Vinotinto'

Mediante una reciente entrevista, el exfutbolista venezolano, José Manuel Rey, se refirió a la idiosincrasia de la hinchada 'Vinotinto'.

En el espacio de preguntas y respuestas, el exdefensa central sostuvo que los fanáticos deberían tener un solo ídolo, el exmediocampista Juan Arango.

"No hay nadie en el mundo (del fútbol) mejor que Juan Arango. El venezolano no puede tener otro ídolo que no sea Juan Arango, yo le apuesto siempre al mío", expresó el exjugador.

Recordado por sus goles y su ferrio trabajo en la zona defensiva, Rey agregó: "El mío es Salomón (Rondón), el mío es Tomás (Rincón), el mío es Soteldo (Yeferson)".

Compañero de Arango por varios años en el seleccionado de su país, José Manuel Rey cree que esta generación de jugadores venezolanos puede meterse en el Mundial 2026.

A propósito de la Vinotinto, este jueves los dirigidos por Fernando Batista visitan a Bolivia en La Paz.

La tarea es compleja debido a las condiciones a las que se exponen los jugadores.

El combinado del país caribeño se medirá ante Bolivia en el Estadio Municipal de El Alto, ubicado en la provincia de Murillo del departamento de La Paz, demarcación que cuenta con una altura de 4.150 metros.

El compromiso está pautado para las 04:00 p.m. (hora Venezuela).

Cinco días después, el 10 de septiembre, a Venezuela le tocará enfrentar a Uruguay en el Monumental de Maturín a las 06:00 p.m. (hora Venezuela).