Preparador físico de La Vinotinto revela el plan para jugar en la altura contra Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas

Venezuela enfrentará este jueves a su similar de Bolivia por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en condiciones complejas, dado que por primera vez jugará en uno de los estadios con mayor altitud en el mundo.

La Vinotinto jugará en El Alto, a cerca de 4.100 metros sobre el nivel del mar, 500 metros más que en La Paz, donde Bolivia venía jugando como local.

Para ello, el cuerpo técnico argentino que dirige a la absoluta ha preparado un plan con el objetivo de reducir los efectos que la altura pueda tener en los jugadores.

Jorge "Pipi" Pidal, preparador físico de Venezuela, dio detalles del plan que tiene La Vinotinto para afrontar el difícil juego de este jueves. El entrenador aseguró que en este tipo de juegos es fundamental contar con jugadores que hayan tenido cierta experiencia jugando en esas condiciones, además de las condiciones genéticas.

“Lo más importante es tratar de preparar mentalmente al jugador, con qué se va encontrar y en el cambio en la entrada en calor”, explicó.

En ese sentido, indicó que es importante guiar a los jugadores para que dosifiquen el aire y trabajen el partido con una dinámica diferente a un partido en el llano.

“Darle la tranquilidad que no es nada que no se pueda lograr o que no esté al alcance de las posibilidades de un jugador entrenador”, sostuvo.

Es por eso que La Vinotinto arribará a la ciudad de El Alto horas antes del comienzo del juego para exponerse la menor cantidad de tiempo a dichas condiciones.

“La idea nuestra es estar lo menos posible en el lugar, llegar sobre la hora al partido”, señaló.

Además, de tener una estricta dieta de alimentación, antes del juego, e hidratación, durante el partido.

“Se van a encontrar con una diferencia de peso del balón, hemos hecho trabajos con balones más livianos para que el cambio no se brusco”, añadió.

Pidal también explicó que la recuperación pospartido será importante, pensando en el juego del próximo martes ante Uruguay en Maturín.