Entrenador de Racing se refiere a la posible salida de Juan Fernando Quintero para jugar en River: "Es como que te quieran sacar a un hijo"

Pese a coronarse campeón con Racing en la Copa Sudamericana y aunque ha expresado estar contento con su momento actual, parece que un viejo conocido quiere devuelta al futbolista colombiano Juan Fernando Quintero.

No es un secreto para nadie que River tiene un gran cariño por el colombiano, pero parece que la historia de ambos en el pasado no tuvo un cierre tan bueno para ambos, o así lo ha dado a entender el mediocampista de la ‘Tricolor’.

“Racing confió en mí. Ustedes saben lo que viví con River. En su momento se hablaron muchas cosas, no pude seguir y Racing depositó la confianza en mí. Me esforcé, me bancaron en el momento difícil y salimos adelante”, expresó Quintero.

Pues parece que el ‘Millonario’ quiere devuelta a quien les dio tantas alegrías y ante estos rumores, el entrenador del Racing, Gustavo Costas, aseguró que tratar de llevárselo es como “raptar a un hijo”.

En diálogo con el medio TyC, el entrevistador le preguntó: “Viste que Juanfer se juntó a charlar con Gallardo, tienen muy buena relación, pero parece que River te quiere sacar a Juanfer ¿hay alguna chance o vos lo charlás y él ni piensa en eso?”.

Ante esto, Costas señaló entre risas que: “¿vos te dejás raptar un hijo?”. A lo que el periodista respondió “no, jamás”, por lo que el entrenador comentó en ese instante que: “y bueno, yo tampoco”.

En una entrevista con Sportscenter, el técnico Costas también comentó la importancia que tuvo el colombiano en el camino de Racing para ganar la Copa Sudamericana y sobre cómo por ahora no piensa dejarlo ir.

“Son jugadores distintos. Es como que te quieran sacar a un hijo. No te lo pueden raptar”, expresó.

Es bien conocido lo cercanos que son Juan Fernando Quintero y su técnico Gustavo Costas desde que el argentino lo llamó porque, en sus mismas palabras, “lo necesitaba para salir campeón”.

“Es uno de los pocos que había logrado algo internacional. Y él siempre me repitió que 'la copa la vamos a ganar'. Me ayudó a meterme eso en la cabeza. Es un tipo bárbaro. Siempre traté de acompañarlo y después me lo pagó con esto”, añadió el argentino.