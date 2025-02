Pibe Valderrama recuerda intercambio de camisetas con David Beckham y revela que ha recibido importantes ofertas por ella: "No señor, eso no tiene precio"

El exfutbolista colombiano Carlos Valderrama, conocido popularmente como "El Pibe Valderrama", recordó uno de los momentos que más lo marcaron como futbolista: el intercambio de camisetas con el inglés David Beckham.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el exjugador de la Selección Colombia indicó que el momento ocurrió durante la Copa Mundial de 1998 en Francia cuando se enfrentó a Inglaterra en la fase de grupos.

De acuerdo con datos, las dos selecciones midieron fuerzas el 26 de junio de 1998, pero el seleccionado inglés terminó derrotando al cafetero con 2 goles sobre 0.

Precisamente, la segunda anotación fue del exfutbolista David Beckham, quien selló la victoria sobre Colombia con un punto fue catalogado como un golazo debido a que se trató de un increíble tiro libre.

Pese a que se trató de una derrota para Colombia, el Pibe quedó marcado por el momento en el intercambió su camiseta con Beckham al terminar el partido, el cual quedó grabado para la historia.

Todo ocurrió cuando el juez dio por terminado el partido. En ese momento, Beckham corrió hacia El Pibe con total admiración para pedirle su camiseta e intercambiarla con la suya.

Posteriormente, el colombiano le dijo que sí y se presentó el icónico cambio que marcó la historia de los Mundiales.

“Ese jugaba crack… apenas estaba arrancando”, dijo el colombiano en referencia a su viral inglés de ese entonces. Prosiguió recordando el momento en el que se dio el trueque de dorsales: “Nosotros cambiamos camisetas… Ese fue mi último partido de la selección”.

Por otro lado, indicó que aún conserva la camiseta con el número siete que portó Beckham en el partido, asegurando que ha recibido importantes ofertas por ella: “Me han ofrecido mucha plata y he dicho que no. Me llaman de los museos y todo. No señor, eso no tiene precio”, dijo.

Por otro lado, aseguró también ha recibido propuestas por otras camisetas de ídolos del fútbol que aún conserva como la del argentino Diego Maradona, el uruguayo Enzo Francescoli o el camerunés Roger Milla.

