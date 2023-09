“Espero que mueras”: revelan pruebas de las presuntas agresiones del futbolista brasileño Antony contra su expareja

Los escándalos en el mundo del fútbol no paran y es que esta vez quien se encuentra en el ojo del huracán es el jugador del Manchester United Anthony, quien es acusado de cometer violencia doméstica contra su expareja, la influencer Gabriela Cavallin.

El pasado 7 de junio la influencer brasileña había interpuesto una demanda contra el futbolista de los ‘diablos rojos’ por presunto delito de violencia doméstica, lesiones corporales y amenazas.

De acuerdo con el medio Globo Esporte, la denuncia contra Antony Matheus dos Santos, mejor conocido como Antony, fue presentada el lunes 5 de junio en la 5ª Comisaría de Defensa de la Mujer en el distrito de Tatuapé, en Sao Paulo, Brasil.

Ahora, meses después de la denuncia y de las acusaciones contra el delantero de la Selección de Brasil, salieron a la luz los mensajes que dejarían ver la presunta violencia doméstica que habría cometido el jugador contra la dj.

El pasado viernes, se presentó una segunda demanda contra el brasileño y la demandante concedió una entrevista al medio UOL, en el que aportó nuevas pruebas que podrían hacer que tanto la Selección de Brasil como el Manchester United no dejen jugar al futbolista.

El portal brasileño, que tuvo acceso al material audiovisual y a las conversaciones entre los dos implicados, mostró las pruebas presentadas por la dj, en las cuales destacan las amenazas, agresiones físicas e intimidaciones por parte del futbolista.

El primer presunto maltrato por parte de Antony ocurrió, de acuerdo con las pruebas, el pasado 1 de junio de 2022, cuando el delantero vivía en Ámsterdam, porque en ese momento jugaba para el Ajax, y Gabriela estaba embarazada de tres meses.

El detonante de la primera agresión habría sido una publicación que hizo Cavallin en un club nocturno, que aparentemente despertaron los celos del futbolista, quien estaba en el establecimiento.

Durante su diálogo con UOL, la dj cuenta que el deportista la llevó hasta su auto, la agredió repetidamente, la amenazó con tirarla del vehículo e incluso le comentó que si no estaba con él no lo estaría con nadie más.

“Dijo que si no me quedaba con él, no me quedaría con nadie, que estaba embarazada de su hijo. O me quedaba con él, o él, nuestro hijo, y yo moriríamos. Le dije que me estaba asustando, haciendo que mi corazón se acelerara. Estaba temblando de miedo”, contó la mujer.

En un video que fue entregado a las autoridades, la mujer mostró una lesión que le habría provocado el futbolista en los dedos de una mano, además, de entregar un clip en el que se ve que el jugador de los ‘diablos rojos’ la intenta agredir con un vaso en el rostro.

La mujer contó que el delantero la encerró en su casa, le rompió las cosas y le quitó el pasaporte, además de que Antony estaba tan molesto, que según la dj, la amenazó de muerte e incluso dijo que se iba a suicidar.

La situación empeoró cuando la mujer perdió el bebé que estaban esperando el 21 de julio de 2022 mientras estaban de vacaciones en Brasil. Tras ello, los dos volvieron a Países Bajos en agosto de 2022.

En una de las conversaciones se ve que el delantero le envió 13 mensajes de WhatsApp en los que la insulta llamándola “ridícula”, “asquerosa” y “destructora de vidas”.

En dichos mensajes, Antony le dice que no la quiere volver a ver en su vida y le desea la muerte expresándole que siente asco por la persona que ella es.

“Somos tú y yo. Espero que te mueras, vete a la mierda. Hasta has dejado lo que es, qué asco de persona eres, ¿eh?”, se lee en las capturas presentadas.

Luego de este episodio, Gabriela contó que la agresividad de Antony bajo en la segunda mitad del 2022, cuando el delantero fue trasladado al Manchester United y participó en el Mundial de Qatar con la Selección de Brasil.

Sin embargo, tras la eliminación de la ‘verde-amarela’, Cavallin volvió a ser agredida por el deportista, quien le propino un cabezazo que le dejó un corte en la cabeza y que le desprendió la prótesis de silicona mamaria que tenía con un puñetazo.

UOL detalló, que ese día, la dj fue atendida por la doctora inglesa Hina Tehseen en la habitación del hotel en el que se estaba hospedando en Manchester.

La siguiente agresión ocurrió en 8 de marzo de 2023, cuando el delantero la golpeó en la cara con un cuenco de cristal, ella se defendió con la mano, lo que le provocó una fractura expuesta.

Ante esto, Gabriela intentó conseguir boletos para volver a Brasil para poder huir del futbolista y por ello, en una de las conversaciones, la mujer le ruega desesperadamente al encargado de buscar sus boletos que “no se vaya a dormir sin emitir mis billetes. Necesito salir de aquí antes de que me mate”.

Una vez regresó a Brasil, la influencer emitió la causa judicial contra el delantero y desde junio de este año tiene medidas cautelares activas que impiden que se acerque a ella o pueda ponerse en contacto.

La mujer añadió durante su diálogo con UOL que su abogado “estuvo en contacto con el civil de Manchester, la CBF, y hemos tenido respuestas mucho más rápidas de Manchester y de la policía en Inglaterra que aquí en Brasil. Allí nos están ayudando con todo lo que vamos a llevar, todo el material para el caso”.

Hasta el momento, el delantero no se ha pronunciado sobre la situación que lo mantiene en el ojo del huracán y que podría poner en riesgo su carrera como futbolista tanto en la selección de Brasil como con los ‘diablos rojos’.