Así fue la impávida reacción de Iga Swiatek tras perder el número uno del mundo y quedar eliminada del US Open

La tenista polaca y número uno del mundo, Iga Swiatek, se mostró tranquila, aunque seria tras perder un partido en el US Open que tiene como efecto dejar de ser la número uno del mundo una vez que se termine el torneo que se cumple en Estados Unidos.

Swiatek perdió, además, contra una tenista a la que nunca ha podido vencer y frente a la que ha caído en las cuatro ocasiones anteriores en las que se enfrentaron.

La causante de la caída de la eliminación de Swiatek en el US Open fue la letona Jelena Ostapenko, quien se encuentra en la casilla 21 del escalafón de la WTA y que ganó en 2017 el Grand Slam de Roland Garros.

VEA TAMBIÉN Tenista dice que fanático de su rival en el US Open no va a dejar dormir a su esposa "si la tiene": así fue su desquite o

La letona también consiguió un hito en su carrera pues nunca se había clasificado a los cuartos de final del US Open.

El marcador con el que Ostapenko venció a Swiatek fue 3-6, 6-3 y 6-1. Pese a perder el primer set, la letona siempre fue la más agresiva y la que tuvo la iniciativa durante casi todos los puntos del encuentro.

"Sabía que tenía que ser agresiva y hacer mi juego, porque eso es lo que no le gusta", explicó Ostapenko.

Swiatek, a su vez, reconoció que no le es fácil enfrentar a Ostapenko y que el estilo de juego de la letona le afecta.

"Ella juega muy bien contra mí pero me sorprende que mi nivel haya cambiado tan drásticamente", apuntó Swiatek. "No sé muy bien qué ha pasado con mi juego. Me sentí sin control de repente, no sé por qué empecé a cometer tantos errores", aseguró.

En otros resultados de la jornada, por el cuadro masculino, el serbio Novak Djokovic dio el salto a los cuartos de final.

El astro serbio, que disfrutó de una cómoda victoria frente al croata Borna Gojo, tendrá que enfrentar al estadounidense Taylor Fritz en la ronda de los cuartos de final.

Por primera vez desde 2005, el país anfitrión puso entre los ocho mejores de su Grand Slam a tres jugadores pues además de Fritz se clasificaron a las semifinales Frances Tiafoe y Ben Shelton.