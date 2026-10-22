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Selección Colombia

Este es el motivo por el que futbolista que disputó con Colombia el Mundial de Brasil 2014 volvería del retiro para jugar en la cuarta división de Uruguay

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Cristian Zapata - EFE
Cristian Zapata - EFE
El exdefensor de la Selección Colombia fue anunciado como refuerzo del Real Montevideo, en un proyecto que busca incorporar a reconocidas figuras del fútbol mediante una novedosa aplicación.

Cristian Zapata, uno de los defensores que representó a la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014, volvería a las canchas después de varios meses alejado del fútbol profesional. El exjugador del AC Milan y Atlético Nacional fue anunciado como nuevo refuerzo del Real Montevideo, equipo que compite en la Divisional D, la cuarta categoría del fútbol uruguayo.

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Sin embargo, detrás de esta particular incorporación hay una historia que va más allá de la llegada de un futbolista con amplia trayectoria internacional a un equipo del ascenso. El proyecto está relacionado con una iniciativa digital que busca acercar a los aficionados a las decisiones deportivas de un club.

La información fue dada a conocer por Pedro del Campo, presidente del Real Montevideo, durante una entrevista con el programa 100 % Deporte, de Sport 890, en la que entregó detalles de la llegada del defensor colombiano y de los planes que tiene la institución.

“Cristian Zapata, que jugó siete años en el Milan y dos mundiales con Colombia, está confirmado. Jugó tres o cuatro Copas América y 16 años en Europa. Nos puede dar solidez defensiva. La idea es tenerlo para todos los playoffs, y si no se puede, que juegue aunque sea un partido”, afirmó el dirigente, según recogió el medio uruguayo Montevideo.com

La particular historia detrás del fichaje de Cristian Zapata

El Real Montevideo se encuentra en el centro de una iniciativa impulsada por Valentín Scarsini, conocido en redes sociales como El Scarso, creador de contenido argentino que ganó reconocimiento por sus publicaciones relacionadas con el fútbol.

En agosto de 2025, el club anunció su incorporación temporal como mánager, en una experiencia que le permitió participar en decisiones deportivas y documentar el proceso en sus redes sociales. La propuesta buscaba llevar a la vida real la dinámica de los videojuegos de fútbol, en los que los usuarios pueden administrar equipos, elegir jugadores y organizar sus plantillas.

Ahora, la iniciativa vinculada a Real Manager busca ampliar esa participación para que los usuarios puedan influir en el rumbo deportivo de la institución, incluidos los posibles fichajes.

En ese contexto aparece Zapata, quien podría convertirse en una de las incorporaciones más llamativas del equipo por su experiencia en el fútbol europeo y con la Selección Colombia.

Pero el defensor caucano no sería el único nombre de trayectoria internacional que estaría en los planes del club. De acuerdo con las declaraciones de Pedro del Campo, también existe interés en figuras como Felipe Melo, Mariano Pavone y Ariel Ortega.

Sobre el posible arribo del brasileño Felipe Melo, el presidente del Real Montevideo explicó que existen algunos aspectos logísticos que deben resolverse antes de concretar su participación.

Con Felipe Melo todavía estamos viendo su agenda, porque tiene que llegar unos días antes para hacer la ficha médica. Hay ciertos requerimientos que pide la liga y nos trancan por la cantidad de días que él tendría que estar en el club”, señaló.

El recorrido de Cristian Zapata con la Selección Colombia

Zapata, nacido en Padilla, Cauca, el 30 de septiembre de 1986, construyó una extensa carrera en el fútbol internacional. Como defensor central, pasó por equipos como Udinese, Villarreal, AC Milan, Genoa, San Lorenzo, Atlético Nacional y Vitória, antes de regresar al fútbol colombiano para vestir la camiseta del Atlético Bucaramanga.

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Con la Selección Colombia disputó los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, además de participar en varias ediciones de la Copa América. Su experiencia en competencias internacionales lo convirtió en uno de los defensores reconocidos de su generación.

Su última etapa como futbolista profesional fue con Atlético Bucaramanga, institución que confirmó en junio de 2025 que el jugador no continuaría en su plantilla para el siguiente semestre. Desde entonces, Zapata permaneció sin equipo, antes de que surgiera la posibilidad de regresar a la actividad.

De concretarse su participación con el Real Montevideo, el colombiano afrontaría un desafío diferente al de los que marcaron su carrera durante años: jugar en la cuarta categoría del fútbol uruguayo, en medio de un proyecto que busca llamar la atención por la combinación entre fútbol, entretenimiento y participación digital.

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