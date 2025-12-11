NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Selección Colombia Femenina

Selección Colombia cae dos puestos en el ranking de la FIFA debido al parón internacional de finales de noviembre e inicios de diciembre

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Selección Colombia / FOTO: EFE
Así lo deja ver la última actualización del escalafón de la FIFA en el 2025, lo que significa que la ‘tricolor’ cierra en caída.

La FIFA publicó la última actualización del escalafón de selecciones de fútbol femenino y la selección Colombia cayó dos puestos con respecto al ranking anterior, debido al parón internacional de finales de noviembre e inicios de diciembre.

Y es que la ‘tricolor’ está disputando la Liga de Naciones Femenina en la que venía liderando tras sus dos victorias ante Perú (4-1) y Ecuador (1-2) en octubre, pero en la siguiente doble fecha FIFA solo disputo un juego, debido al formato del torneo en el que descansaba en una de las fechas, y fue ante Bolivia empatando 1-1.

El solo sumar un punto de seis posible (aunque no fuera por voluntad propia) hizo que cayera dos puestos en el ranking FIFA y se quede en el puesto 20 con 1774.604 puntos, lo que significa una pérdida de 22.11 unidades con respecto al reporte anterior.

Sin embargo, Colombia cierra el año dentro del top 20 y es la segunda mejor selección suramericana a nivel femenino solo por debajo de Brasil, que subió un puesto y ahora es sexta con 1993.077 puntos.

La selección femenina líder del ranking FIFA es España, que se mantiene en lo más alto tras revalidar su título en la Liga de Naciones Femenina de la UEFA, le sigue Estados Unidos con 2057.583 puntos y el podio lo completa Alemania con 2010.797 unidades.

Este es el TOP 10 del ranking FIFA de las selecciones de fútbol femenino:

1. España: 2094.891 puntos
2. Estados Unidos: 2057.583
3. Alemania: 2010.797
4. Inglaterra: 2009.679
5. Suecia: 1993.396
6. Brasil: 1993.077
7. Francia: 1992.605
8. Japón: 1977.338
9. Corea del Norte: 1944.217
10. Canadá: 1940.688
20. Colombia: 1774.604
30. Argentina: 1674.551

